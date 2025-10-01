قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يزاحم ميسي ورونالدو وهالاند في قائمة هدافي دوري الأبطال
فيضانات السودان.. إجلاء أكثر من 500 أسرة سودانية والري تطلق الإنذار الأحمر
محمد عبد الغني: خطة ترامب حول غزة تهدد حل الدولتين
عبوات مُقلّدة من دواء شهير لعلاج الكحة .. التفاصيل ورقم التشغيلة المغشوشة
وزير الزراعة: المستقبل في التصدير المصري واعد.. فيديو
أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح

صلاة العشاء
صلاة العشاء
عبد الرحمن محمد

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، فتوى جديدة؛ ردًا على سؤال ورد من أحد المتابعين حول “الأفضلية بين تأخير صلاة العشاء أو أدائها مع الجماعة الأولى في المسجد، سواء بالنسبة للرجال أو النساء”.

وأكدت دار الإفتاء، أن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه؛ يُعد أفضلية ثابتة في حق النساء بشكل مطلق، وكذلك في حق من لديهم عذر شرعي يمنعهم من حضور صلاة الجماعة في المسجد.

وأوضحت الفتوى: أما بالنسبة للرجال، فالأفضلية في تأخير صلاة العشاء تثبت لهم فقط؛ في حال كانوا يصلون في جماعةٍ بمكانٍ لا يوجد حوله مسجدا، مشددة على أنه إذا وُجد مسجد جامع؛ فلا أفضلية في ترك الجماعة الأولى فيه لأجل التأخير مع جماعة أخرى خارج المسجد.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه حتى وإن كان التأخير داخل المسجد نفسه؛ فإن الأمر لا يُعد فضيلة إذا ترتب عليه مشقة على المأمومين أو إزعاجا لهم، مؤكدة أن الأصل هو رفع الحرج والتيسير.

هل يجوز تأخير صلاة العشاء الى قبل الفجر 

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تقول فيه: "أنا بأخّر صلاة العشاء حتى قبل صلاة الفجر من غير سبب، هل عليّ ذنب؟".

وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، خلال لقاء تلفزيوني، إن وقت صلاة العشاء يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة ويمتد حتى منتصف الليل الشرعي. 

وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى أن منتصف الليل لا يُحسب بالساعة الثانية عشرة كما يعتقد البعض، بل يتم حسابه من وقت المغرب إلى وقت الفجر، ثم يتم تقسيم هذه المدة إلى نصفين، وإضافة نصف المدة إلى وقت المغرب.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن أداء صلاة العشاء في أي وقت قبل منتصف الليل يُعد أداءً صحيحاً وفي وقته، بل ورد عن النبي ﷺ أنه أخر صلاة العشاء أحياناً إلى ما بعد الثلث الأول من الليل، مما يدل على جواز التأخير إلى قرب منتصف الليل.

وشددت أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن تأخير صلاة العشاء لما بعد منتصف الليل يُخرجها من وقت الأداء إلى وقت القضاء، أي أن من يصليها بعد منتصف الليل؛ يكون قد قضاها لا أدَّاها في وقتها، وبالتالي يكون آثماً إذا تعمد التأخير من غير عذر شرعي.

دار الإفتاء صلاة العشاء جماعة المسجد ثلث الليل تأخير صلاة العشاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

ترشيحاتنا

ابن النادي

يبدأ عرضه غداً.. أحمد فهمي: مسلسل «ابن النادي» مليء بالمفاجآت وأفضل أعمال الموسم الواحد

عيد ميلاد ريهام حجاج

ليلى علوي لـ ريهام حجاج: كل سنة وأنت طيبة ومليانة سعادة

ركين سعد وأحمد خالد صالح

ركين سعد وأحمد خالد صالح .. انطلاق تصوير "قتل اختياري"

بالصور

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد