بالصور

برج العقرب حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. سامح لتتحرر

برج العقرب
برج العقرب
أسماء عبد الحفيظ

برج العقرب حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر، مواليد العقرب من 23 من أكتوبر إلى 21 من نوفمبر تقريبًا، العقرب من الأبراج المائية ويُعرف بعمق العاطفة والحدة في المشاعر
يمتلك قوة داخلية وشغفًا كبيرًا وقدرة على التحول
يحب الغموض ويختبئ في أعماق النفس أحيانًا
صعب أن تظهر كل أسراره بسهولة لكنه مخلص لمن يستحق

برج العقرب حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

اليوم قد تشعر بطاقة داخلية قوية تدفعك للتركيز على أهدافك الأكثر عمقًا
قد تتلقى إشارات تدعوك لبدء مشروع خفي أو تعديل جوهري
قد تحتاج إلى لحظة تأمل أو انسحاب مؤقت لإعادة تقييم
إن اتبعت حدسك وعمَّقت نظرتك فقد تكتشف فرصًا غير متوقعة

صفات برج العقرب

العقرب شخص غامض في أغلب الأحيان ويحمل داخله قوة هائلة
عاطفته شديدة وقد تتحول إلى حماس أو حسد أو غيرة إذا لم تُضبط
يحب أن يكون في السيطرة ويميل إلى كشف خفايا الأمور
من الصعب أن يخدع أو يُخدع بسهولة
كما أن لديه قدرة كبيرة على التجدد والبقاء

مشاهير برج العقرب

من مشاهير العقرب الممثلة سكارليت جوهانسون والموسيقار بيونسيه
وكذلك الممثل ليوناردو دي كابريو يُنسب إليه هذا البرج أحيانًا
هؤلاء يجسدون الجانب القوي والعاطفي والتحولي للعقرب، ومنهم الممثلة هند صبرى.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

قد يكون اليوم مناسبًا للمشاريع التي تتطلب تركيزًا عميقًا
قد تعمل على خلفية الفرص أو تتفاوض بصمت
حاول أن تحافظ على هدوئك وثقتك أثناء التعاملات
قد يحصل شيء مفاجئ يُغيّر مجرى العمل إذا كنت مستعدًا

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العاطفة اليوم تكون شديدة ومكثفة
إذا كنت في علاقة قد تشعر برغبة في السيطرة أو في التقارب الكلي
يجب أن تتوخى الحذر كي لا تُخنق الحبيب برغباتك العميقة
وإن كنت وحيدًا قد تنجذب لشخص يجذبك بقوة ولكن احرص أن لا تغرق في التوقعات

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي

طاقتك اليوم مركزة وقد تشعر ببعض الضغط في مناطق البطن أو الأعضاء التناسلية
الرياضات الخفيفة مثل السباحة أو المشي تساعد على تفريغ الطاقة
التنفّس العميق والتأمل مفيدان جدًا في تخفيف التوتر
احرص على عدم إجهاد نفسك بلا داع

برج العقرب وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفلك يشير إلى أن العقرب مقبل على مرحلة تحول داخلي كبيرة
قد تتغير أولوياتك أو تصادفك قرارات مصيرية تغير مسارك
قد تُجسّد رغباتك العميقة في نتائج ملموسة
لكن لا تتسرع وامنح نفسك وقتًا للهضم والتكيف

برج العقرب حظك اليوم ‎حظك اليوم الخميس برج العقرب حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

