بالصور

برج العقرب حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. أنصت قبل التصرف

برج العقرب حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج العقرب حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
أسماء عبد الحفيظ

برج العقرب حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، حدسك قوي اليوم، وقد تصل إلى معلومات أو ترَ شعورًا بأن هناك ما لا يُقال، بدلاً من الانفجار أو المواجهة، اصغِ أولًا لما يُقال، ولما لا يُقال. الإدراك الجيد يصنع فرقًا كبيرًا في علاقاتك اليوم. مساءً، تُقدّر الصراحة، ولكن الصمت المفيد أحيانًا أكثر حكمة.

صفات برج العقرب 

العقرب عميق، حساس، يتملك قوة داخلية، ويتطلّب الكثير من الصدق والعمق في العلاقات. لا يتقبّل السطحية، بل يدور نحو الحقيقة مهما كانت مؤلمة.

مشاهير برج العقرب

 ليوناردو دي كابريو

أحمد حلمي

جوليا روبرتس

أحمد السقا

منى زكي

ديمي مور

إليسا

العقرب حظك اليوم السبت 13 سبتمبر على الصعيد المهني

اليوم قد تواجه منافسة غير مباشرة أو شعور بأن أحدهم لم يكن صادقًا في تعامله المهني معك. لا تدخل الصراع العلني إذا لم يكن ضروريًا، الذكاء العاطفي والتحليل سيكونان ألياف قوتك. استخدم حدسك لمعرفة ما وراء الكلمات، ولا تكشف كل أوراقك دفعة واحدة. إن استطعت التركيز على ما تريد تحقيقه دون الانشغال بالمظاهر، ستحقق إنجازًا ملموسًا.

العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

قد تظهر مشاعر قوية تختمر داخلك، إما رغبة عميقة في التقارب أو شعور بعدم الأمان إذا لم تُبادر أنت. الأمر يتطلب منك أن تكون صادقًا مع نفسك أولًا. إن كنت في علاقة، قد تجد أن النقاش الصادق، حتى لو كان صعبًا، يُفتح آفاقًا للتفاهم والشفاء، وإن كنت أعزب، شخص ما قد يجذبك بكلماته التي تُشعر أنك تُرى بعمق، لا فقط بأجزاءك السطحية.

العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي

المجهود النفسي قد يترك أثرًا جسديًا إذا تجاهلتك، لا تهمل الراحة، حتى لو بدا لك أنك لا تستطيع التوقّف، لحظات من التأمل، التنفس العميق، وربما قسط من النوم الإضافي إن أمكن، ستُفيدك كثيرًا، إذا كنت تمارس الرياضة الشديدة، فانتبه إلى علامات الإجهاد، الجسم لا يطلب منك أن تكسر نفسك.

العقرب وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

يُتوقع أن تواجه مولدات تغيير عاطفية ومهنية، قد تُجبرك على مراجعة أولوياتك، علاقات قد تُنهي فترات من الغموض أو الصراع، وتتحول إلى وضوح أو انفراجات. قد تكتشف جوانب من نفسك لم تُعطيها الاهتمام الكافي، استخدم هذه الفترة للنمو الشخصي. قوتك تكمن في عمقك، فكن مستعدًا لاستخدامه بحكمة.

