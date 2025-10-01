الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم /الأربعاء/، بأنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ من شمال قطاع غزة، باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وذكر الجيش - وفق بيان نقلته صحيفة (يديعوت آحرونوت) - أنه تم اعتراض 4 من الصواريخ وانفجر الخامس في منطقة مفتوحة.

وقال جيش الاحتلال إنه لم يتلق أي بلاغ بوقوع إصابات أو خسائر مادية جراء عمليات الاعتراض.

وكانت صفارات الإنذار قد سمعت في أشدود والمناطق المحيطة بها وقت إطلاق الصواريخ.