القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

ألقت الشرطة الهولندية القبض على الناشط الإخواني الهارب أنس حبيب خلال مشاركته في تظاهرة أمام مقر السفارة المصرية في هولندا.



ووفق مقاطع مصورة بثها عبر حساباته الشخصية، فقد تم توقيفه واقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتأتي هذه الواقعة عقب قيام حبيب بمحاولة إغلاق أبواب السفارة المصرية في لاهاي باستخدام أقفال حديدية، بدعوى الاحتجاج على استمرار إغلاق معبر رفح أمام المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.



ويرى مراقبون أن ما أقدم عليه الناشط الإخواني يمثل تعديا على منشأة دبلوماسية وتحريضًا صريحا، لاسيما أنه دعا لاحقا عبر وسائل التواصل إلى تكرار الفعل نفسه أمام سفارات مصرية في عواصم أخرى.

وتزامن ذلك مع احتجاج أمام السفارة المصرية في تل أبيب شارك فيه عناصر محسوبون على جماعة الإخوان، الأمر الذي أثار تساؤلات حول خلفيات هذه التحركات ومدى تنظيمها.