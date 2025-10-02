ليس لدينا أزمة.. والد خوان ألفينا يرد على تصرف حسين الشحات

رد والد خوان ألفينا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء الأربعاء، ووكيل أعماله على تصرف حسين الشحات جناح النادي الأهلي، تجاه نجله خلال مباراة القمة رقم 131، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

وقال والد خوان ألفينا في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «لا نشعر بالانزعاج من تصرف حسين الشحات هذه كرة القدم».

وأضاف: «أراد حسين الشحات استفزاز خوان ألفينا لكن لم ينجح بأي شكل في ذلك، نحن جميعًا هادئون».

كما تابع: «خوان ألفينا يملك عقلية قوية رغم عمره، وبالتأكيد لن نشكو أحد، وليست لدينا أزمة».

جدير بالذكر أن أشار حسين الشحات بيديه تجاه خوان ألفينا مُلمحًا بقصر قامته خلال مباراة الأهلي والزمالك الماضية.