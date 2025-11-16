كامل الوزير: مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي عددا من المحطات البحرية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بور سعيد.

تطوير 14 ميناء

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيراً إلى أنه تم في إطار تنفيذ الاستراتيجية تطوير 14 ميناء وإنشاء 5 موانئ جديدة ضمن خطة شاملة تستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز على مستوى العالم للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

من جانبه؛ قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إن الشهر المقبل يشهد افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة.

واستعرض وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عرضا بموجبه على أن العام الجاري يُعد استثنائياً في مسيرة الهيئة، موضحاً أن ميناء شرق بورسعيد يُصنف كأول ميناء حاويات في أفريقيا والثالث عالمياً، مشيداً برؤية الرئيس في إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رغم التحديات.