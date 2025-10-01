لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه

نقل أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقارير صحفية تفيد بأن هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قرّر منح النادي قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه.

ويأتي هذا الدعم المالي بهدف المساهمة في حل الأزمة الحالية التي يمر بها الزمالك، إلى جانب توفير سيولة مالية لسداد مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة.



ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.