أحمد حسن: حسين لبيب وهشام نصر فقط من لهم حق التعامل مع جون إدوارد

نشر أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توضيحًا بشأن أحقية التعامل مع جون إدوارد، وكيل اللاعبين.

وأكد “الصقر” أن التعامل مع إدوارد يكون فقط من خلال حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وهشام نصر، عضو المجلس، مشددًا على أن الثنائي هما الجهة الوحيدة المصرح لها من مجلس إدارة الزمالك في هذا الملف.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.