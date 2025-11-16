توزيع تقاوى مدعمة.. الزراعة تكشف خطة دعم المزارعين بالموسم الشتوى

تكثّف وزارة الزراعة جهودها مع اقتراب انطلاق الموسم الشتوي، لضمان استعداد كامل لمحصول القمح وباقي المحاصيل الإستراتيجية، في إطار خطة موسّعة تستهدف رفع الإنتاجية ودعم المزارعين بجميع المحافظات.

أهم الاستعدادات



ومن جانبه، كشف الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية والمتحدث بإسم وزارة الزراعة، عن استعدادات الوزارة للموسم الشتوي ، وخاصة الاستعداد لموسم القمح حيث تقوم جميع جهات الوزارة المعنية لأول مرة بتنفيذ عدد كبير من الحقول الإرشادية لتنفيذ جميع التوصيات وتقديم دعم مختلف من حقل إلي آخر بحيث يتساوى جميع الحقول فى الحصول على الدعم الإرشادية .

مبادرة ازرع

وأضاف "جاد" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن وزارة الزراعة تشارك بالتعاون مع وزارة التضامن والهيئة القبطية الإنجيلية والتحالف الوطني في مبادرة ازرع لزراعة 250 ألف فدان من القمح على مستوى الجمهورية بتقديم تقاوى مدعومة بنصف الثمن ، وكذلك تقديم الدعم الفني.

استعدادات الموسم الشتوي

وأشار وكيل معهد البحوث الزراعية إلي أن وزير الزراعة يشدد على ضرورة تنفيذ الاستعدادات للموسم الشتوى وتقديم الأصناف والتقاوى اللازمة قبل بدء الموسم بشهرين ، وتقديم جميع آلات الميكنة الحديثة والزراعة على المصاطب والتسطير، كذلك يتابع وزير الزراعة توزيع الأسمدة ليصل الدعم لمستحقيه وتشكيل لجان لمتابعة عدم التلاعب بالأسمدة .

أوضح أن الوزارة حريصة كل الحرص على توزيع أصناف القمح على المزارعين عالية الإنتاجية لزيادة الانتاجية وتحقيق أعلى ربحية للمزارعين

استنباط أصناف من القمح

وتابع قائلا:" كما شدد وزير الزراعة استمرار استنباط أصناف جديدة من القمح للتأقلم مع التغيرات المناخية وسرعة توفير الأصناف الجديدة من القمح لتكون موجودة بين أيادي المزارعين قبل بدء الموسم " ، موضحًا أن الوزارة نجحت مؤخرا فى استنباط 5 أصناف جديدة من القمح وهى أصناف ممتازة فى الانتاجية .

وأكد انهم بصدد انتاج 4 أصناف جديدة من القمح للوصول إلى أصناف أعلى فى الانتاجية .

زراعة القمح

وأضاف أننا نجحنا فى زراعة 3.5 ألف فدان من القمح هذا العام بزيادة 400 ألف فدان عن العام السابق ، لزيادة الكميات المنتجة من القمح لأكثر من 10 مليون طن وتوريد أكثر من ٤ مليون طن .

واستكمل :" كما يتم الاهتمام بباقى المحاصيل الشتوية وتفعيل الزراعات التعاقدية من أجل تشجيع المزارعين على زيادة الانتاجية.