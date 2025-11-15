قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
بالأسماء ..إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس بالوادى الجديد
لمزارعي القمح.. توزيع سطارات مطورة وتحديث محطات الميكنة.. دعم ممارسات ترشد المياه في المحافظات

شيماء مجدي

 توجيهات من وزير الزراعة بدعم المزارعين بالميكنة الزراعية

رفع كفاءة زراعة القمح على المصاطب 

دعم ممارسات ترشد المياه في المحافظات

 استخدام أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج وتقليل تكلفة المدخلات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم توزيع 75 سطارة قمح حديثة ومطورة، كدفعة اولى من خلال قطاع الزراعة الآلية، لدعم المزارعين بالمحافظات المختلفة، وتشجيعهم على اتباع الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة والمرشدة للمياه.


وقال الدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وخاصة، فيما يتعلق بالمحكمة الزراعية، وتشجيعهم على اتباع السبل والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي، وخطط الدولة للتوسع في زراعة محصول القمح ودعم مزارعيه.

وأشار درويش إلى أنه تم من خلال قطاع الزراعة الآلية، تعديل وتطوير وتوزيع الدفعة الأولى من السطارات، بواقع 75 سطارة زراعية مطورة بالمحافظات، لتحسين مستوى الأداء بما يخدم المزارعين ويدعم تقنية زراعة القمح على مصاطب، بما يساهم غي تحقيق إنتاجية أعلى من وحدة المساحة المنزرعة، فضلا عن تقليل كميات المياه المستخدمة في الري بشكل ملحوظ، بما يتماشى مع خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية.

وأوضح أنه تم  توزيع هذه المعدات على عدد من المحطات الرئيسية في عدد من المحافظات، استعداداً للموسم الزراعي، بمحطات الزراعة الآليه، في:  الخطاطية، قويسنا،  قلين، تلا، وسخا، كما يجرى حاليا الانتهاء من أعمال التحديث والتطوير لتوزيع دفعات أخرى بباقي المحطات بمختلف المحافظات.

وأشار درويش إلى أن هناك توجيه من وزير الزراعة، لتعزيز قدرات محطات الزراعة الآلية في المحافظات، وتوفير المعدات الحديثة التي لا غنى عنها لخدمة المزارعين، وتحقيق  التنمية الزراعية المستدامة في البلاد، فضلا عن تسخير كافة الإمكانيات التكنولوجية لخدمة المزارع المصري، وضمان استخدام أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج وتقليل تكلفة المدخلات، وهو ما يصب مباشرةً في صالح الاقتصاد الزراعي القومي.

كما تأتي هذه الخدمات المُكثفة والمُقدمة للمزارعين، أيضا في إطار جهود الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وجهود دعم المزارعين لزيادة الإنتاجية، والتوسع في إقامة الحقول الإرشادية في مختلف المحافظات، كمنصات تدريب وتوعية مباشرة، ضمن منظومة الإرشاد الزراعي، حيث توفر للمزارعين فرصة الاطلاع  على أحدث الأصناف والتقنيات الزراعية الحديثة وأفضل الممارسات الموصى بها لضمان أعلى مستويات الجودة والإنتاجية.

الزراعة القمح زراعة القمح مصاطب سطارة مطورة

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

