السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
توزيع التقاوي المجانية بالحقول الإرشادية للنهوض بمحصول القمح بالإسماعيلية

الإسماعيلية

 قامت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية  بقيادة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة، بتوزيع التقاوي المجانية لمحصول القمح المخصصة للحقول الإرشادية بالمحافظة، ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود دعم المزارعين وتشجيع زراعة القمح لتحقيق الأمن الغذائي وضمان الاستفادة القصوى من الحقول الإرشادية.

وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع المهندسين والخبراء؛ بهدف دعم المزارعين وتشجيع تطبيق التوصيات البحثية على أرض الواقع لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

تستهدف الحملة تقديم نماذج إرشادية لأفضل أصناف القمح الملائمة لطبيعة التربة والظروف المناخية بالمحافظة، ونشر الممارسات الزراعية السليمة بين المزارعين. ويبلغ إجمالي المساحة المستفيدة من المدارس الحقلية ١٧٣٤ فدانًا ضمن مبادرة "ازرع"، حيث يقوم الخبراء والمهندسون بتنفيذ محاضرات عملية وإرشادية داخل الحقول لتعريف المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة ونقل أحدث التوصيات العلمية الصادرة عن مركز البحوث الزراعية وتحقيق أعلى إنتاجية للمحصول.

وأكد الدكتور علاء محمد حلاوة، أن الحقول الإرشادية تمثل نموذجًا عمليًا لتطبيق الأساليب الحديثة في زراعة القمح، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وأكد على أهمية الندوات الإرشادية وأيام الحقل، وتقديم الدعم الفني المستمر للمزارعين، ودورها في زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من كل فدان.

