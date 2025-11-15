توزيع التقاوي المجانية بالحقول الإرشادية للنهوض بمحصول القمح بالإسماعيلية

قامت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة، بتوزيع التقاوي المجانية لمحصول القمح المخصصة للحقول الإرشادية بالمحافظة، ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود دعم المزارعين وتشجيع زراعة القمح لتحقيق الأمن الغذائي وضمان الاستفادة القصوى من الحقول الإرشادية.

وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع المهندسين والخبراء؛ بهدف دعم المزارعين وتشجيع تطبيق التوصيات البحثية على أرض الواقع لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

تستهدف الحملة تقديم نماذج إرشادية لأفضل أصناف القمح الملائمة لطبيعة التربة والظروف المناخية بالمحافظة، ونشر الممارسات الزراعية السليمة بين المزارعين. ويبلغ إجمالي المساحة المستفيدة من المدارس الحقلية ١٧٣٤ فدانًا ضمن مبادرة "ازرع"، حيث يقوم الخبراء والمهندسون بتنفيذ محاضرات عملية وإرشادية داخل الحقول لتعريف المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة ونقل أحدث التوصيات العلمية الصادرة عن مركز البحوث الزراعية وتحقيق أعلى إنتاجية للمحصول.

وأكد الدكتور علاء محمد حلاوة، أن الحقول الإرشادية تمثل نموذجًا عمليًا لتطبيق الأساليب الحديثة في زراعة القمح، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وأكد على أهمية الندوات الإرشادية وأيام الحقل، وتقديم الدعم الفني المستمر للمزارعين، ودورها في زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من كل فدان.