مستجدات الأوضاع في غزة: أصوات انفجارات متتالية .. ومستوطنون يقتحمون بلدات بالضفة
وضع مسئول شركة بترول حكومية على قوائم المنع والتحفظ على الأموال
أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم
أخبار السيارات | إرشادات هامة للحفاظ على رديتر السيارة .. مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026 الجديدة
خلال افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي
إحالة مسئول بالتمريض بمستشفي عين شمس هـ تك عرض مريضة على السرير.. خاص
بيراميدز يقدم عرضًا ماديًا إلى آليو ديانج.. تفاصيل
الألسكو تطالب بتحرك عاجل لدعم الطلاب والمعلمين في الأراضي المحتلة
«أهلي 2005» يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب
الرئيس السيسي: الدولة عملت على تعظيم مواردها من قطاعات السكة الحديد والطرق والمحاور
المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025
في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا للأمن السيبراني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التضامن تنظم جلسة حوارية تناقش أهمية نتائج الحصر لمرحلة الطفولة المبكرة

التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 عقدته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية، عقد جلسة حوارية عن أهمية نتائج الحصر  لمرحلة الطفولة المبكرة.

شارك في الجلسة كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا عبد الوهاب استشاري الوزارة للطفولة المبكرة وتطوير قطاع الحضانات، والمهندس طارق سعد استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور سيف عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة ستراتيجيك جيرز - فرع مصر، وأدارها الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتناولت الجلسة تحليل نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات، والذي  يمثّل إنجازًا جديدًا يضع مصر على أعتاب مرحلة أكثر دقة في التخطيط لهذا القطاع الحيوي، خاصة أن امتلاك قاعدة بيانات متكاملة هو الشرط الأول لأي 

تطوير حقيقي. 

وأكد المتحدثون أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات على تطوير منصة رقمية خاصة بالطفولة المبكرة، سيتم من خلالها إتاحة خريطة الحضانات الناتجة عن الحصر الوطني، بحيث تُمكِّن الأسر من معرفة أقرب حضانة، حالة الترخيص، الطاقة الاستيعابية، والمصروفات، بما يعزز الشفافية ويتيح للأهالي معلومات دقيقة قبل الالتحاق بالخدمة.

وأوضحوا  أن الوزارة تعمل في مسارين متوازيين الأول يتعلق بإنهاء الترخيص المؤقت للحضانات ودعمها في توفيق أوضاعها، والثاني يتضمن ميكنة منظومة التراخيص بالكامل وإنشاء بنك معلومات موحد لقطاع الطفولة المبكرة.

وأشاروا إلى  أن استمارات الحصر صُممت لرصد مستويات التدريب والأجور والخبرة، وتم الانتهاء من تحليل هذه البيانات ضمن قاعدة معلومات دقيقة تساعد الوزارة في اتخاذ قرارات أكثر فعالية لتحسين جودة الخدمة وتأهيل الكوادر.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أن الحصر تم تنفيذه ميدانيا خلال 118 يومًا من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، ويبلغ عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بدور الحضانة 1,764,881 طفل، بنسبة تغطية قدرها 17.3 %، وبلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%، ووصل عدد دور الحضانة التي تم حصرها 48,225 حضانة، أما عدد الفصول 133.375 فصلا، وعدد العاملين والعاملات في القطاع بلغ 254,322، وشملت  المديريات المغطاة 27 مديرية على مستوى الجمهورية، وشاركت 1000 رائدة اجتماعية، وتصل نسبة الأطفال الملحقين بالحضانات في الفئة العمرية " 2-4”  إلى 31%.

وتصدر إقليم الدلتا النتائج بنسبة 42% (20,079 حضانة)، يليه إقليم الصعيد بنسبة 30% (14,362 حضانة)، ثم إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 23% (11,246 حضانة)، وإقليم القناة 3% (1,621 حضانة)، وإقليم الحدود 2% فقط (917 حضانة).

