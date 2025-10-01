هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا بـ 20 مليون جنيه لحل أزمة المستحقات

كشف مصدر بنادي الزمالك عن قيام هشام نصر نائب رئيس النادي بمنح القلعة البيضاء قرضًا بقيمة 20مليون جنيه للمساهمة في حل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وتأتي هذه الخطوة من أجل سداد مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المتأخرة ورواتب الجهاز الفني للفريق في الفترة الحالية قبل مواجهة غزل المحلة المقبلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.