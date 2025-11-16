بمشاركة 40 طليعًا.. إجراء مسابقة في الفنون التشكيلية بكفر الشيخ | صور

نظمت إدارة شباب سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، ورشة تدريبية في مجال الفنون التشكيلية، ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بمشاركة 40 طليعًا وطليعة من أعضاء مراكز الشباب.

أُقيمت الورشة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الوزارة تسعى دائمًا لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية بين النشء والشباب، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن إبداعاتهم من خلال برامج فنية وتدريبية متخصصة داخل مراكز الشباب.

كما أشار إلى أهمية توفير بيئة محفزة ومدربين ذوي خبرة لصقل مهارات الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات والمسابقات الفنية.

وجاءت الفعالية تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء،أحمد عاشور مدير إدارة شباب سيدي سالم، وبمشاركة فريق عمل الإدارة ومراكز الشباب.