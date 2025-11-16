جامعة المنيا الأهلية تدشين وحدة للتحول الرقمي وتشكيل لجان المقاصّ العلمية

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، اجتماع مجلس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ومديري البرامج والقطاعات العلمية، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور حسام شوقي نائبي رئيس جامعة المنيا الحكومية وأعضاء المجلس.

وتناول الاجتماع مستجدات العمل الأكاديمي والإداري، وخطط الجامعة التوسعية والتطويرية التي تستهدف تعزيز كفاءتها المؤسسية والارتقاء بجودة خدماتها التعليمية والبحثية.

وخلال الجلسة، أعلن الدكتور عصام فرحات تدشين وحدة متكاملة للتحول الرقمي تضم أقسام نظم المعلومات الإدارية والخدمات الرقمية والاختبارات الإلكترونية والبنية التحتية والشبكات والبوابة الإلكترونية والمكتبة الرقمية والتدريب وبناء القدرات والصيانة، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة العمل الرقمي بالجامعة، وضمان سرعة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد رئيس الجامعة أن استكمال هذه المنظومة يمثل خطوة استراتيجية لدعم الحوكمة والاعتماد الأكاديمي، وتحقيق رؤية الجامعة في بناء بيئة تعليمية ذكية ومتكاملة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية.

كما وافق المجلس على تشكيل لجان المقاصّ العلمية لاستقبال الطلاب المحوَّلين بالقطاعات الطبية والهندسية وقطاع العلوم الإنسانية، موجهًا بسرعة إنجاز مهام هذه اللجان وفق الضوابط الأكاديمية المعتمدة، بما يضمن الدقة في التقييم، وتيسير إجراءات قبول الطلاب، وتعزيز تنافسية البرامج الدراسية بالجامعة.

وناقش المجلس كذلك استكمال الهيكل الإداري والتنظيمي للجامعة، بما يشمل جميع الإدارات والوحدات المتخصصة وأمناء المعامل، لضمان انطلاق العمل المؤسسي بصورة أكثر تكاملًا، ودعم المشروعات التطويرية التي تستهدف التوسع في البرامج الأكاديمية والخدمات الطلابية، وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة الأهلية.