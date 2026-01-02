رئيس هيئة البترول يجري زيارة مفاجئة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين

فى زيارة مفاجئة مبكرا صباح اليوم إلى منطقة شركة أنابيب البترول بالتبين، رصد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول سير العمل وجاهزية المنطقة فى جولة ميدانية بحضور مدير المنطقة المناوب شملت المبنى الإدارى والاسكادا والمعمل ومنطقة الخزانات، وتم خلال الجولة إجراء مناورة لقطاع الأمن الصناعى والاطلاع على صلاحية معداته وعلى رأسها معدات إطفاء الحريق من حيث تاريخ التصنيع والتجديد وصلاحيتها للعمل ورصد الرئيس التنفيذى خلال تواجده بمنطقة الاسكادا عدم وجود قاعدة بالبلاغات السابقة حيث شدد على أهمية التسجيل المسلسل للبلاغات ، كما تفقد العمل بمعمل العينات ، وأبدى ملاحظاته حول نقل العينات من المنطقة إلى مقر معمل تحليل العينات بشركة القاهرة الكبرى بمنطقة مسطرد من خلال استخدام عبوات غير مناسبة، كما اطلع على حركة التشغيل للعاملين والتنكات وتابع عمليات الصيانة للخزان رقم 2 التى تقوم بها شركة الاسكندرية لصيانة المشروعات البترولية (بترومنت) .



وأوضح م. عبدالكريم أن الزيارة تأتى فى إطار متابعة جاهزية البنية التحتية والتى تخدم منظومة تداول المنتجات البترولية و أن المنظومة تحظى باهتمام واضح فى الاستراتيجية التى تعمل بها وزارة البترول والثروة المعدنية وأنه لا تهاون مع أى مخالفات فى ظل العناية التامة بتوفير كافة الدعم اللازم لتطويرها وتحويلها لمنظومة تقدم خدمات متميزة متكاملة بالسوق المصرى الذى يشهد نموًا وتطورًا مستدامًا ، ووجه الشكر للعاملين مثمنًا جهودهم ضمن منظومة قطاع البترول بمايمثله من أهمية حيوية فى دعم الاقتصاد الوطنى وأن لحرصهم على التطوير المستمر لقدراتهم وأساليب العمل دور هام جدًا فى ذلك.