طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة
صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد
رئيس هيئة البترول يجري زيارة مفاجئة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين

أمل مجدى

فى زيارة مفاجئة مبكرا صباح اليوم إلى منطقة شركة أنابيب البترول بالتبين، رصد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول سير العمل وجاهزية المنطقة فى جولة  ميدانية بحضور مدير المنطقة المناوب شملت المبنى الإدارى والاسكادا والمعمل ومنطقة الخزانات، وتم خلال الجولة إجراء مناورة لقطاع الأمن الصناعى والاطلاع على صلاحية معداته وعلى رأسها معدات إطفاء الحريق من حيث تاريخ التصنيع والتجديد وصلاحيتها للعمل ورصد الرئيس التنفيذى خلال تواجده بمنطقة الاسكادا عدم وجود قاعدة بالبلاغات السابقة حيث شدد على أهمية التسجيل المسلسل للبلاغات ، كما تفقد العمل بمعمل العينات ، وأبدى ملاحظاته حول نقل العينات من المنطقة إلى مقر معمل تحليل العينات بشركة القاهرة الكبرى بمنطقة مسطرد من خلال استخدام عبوات غير مناسبة، كما اطلع على حركة التشغيل للعاملين والتنكات وتابع عمليات الصيانة للخزان رقم 2 التى تقوم بها شركة الاسكندرية لصيانة المشروعات البترولية (بترومنت) .


وأوضح م. عبدالكريم أن الزيارة تأتى فى إطار متابعة جاهزية البنية التحتية والتى تخدم منظومة تداول المنتجات البترولية  و أن المنظومة تحظى باهتمام واضح فى الاستراتيجية التى تعمل بها وزارة البترول والثروة المعدنية وأنه لا تهاون مع أى مخالفات فى ظل العناية التامة بتوفير كافة الدعم اللازم لتطويرها وتحويلها لمنظومة تقدم خدمات متميزة متكاملة بالسوق المصرى الذى يشهد نموًا وتطورًا مستدامًا ، ووجه الشكر  للعاملين مثمنًا جهودهم ضمن منظومة قطاع البترول بمايمثله من أهمية حيوية فى دعم الاقتصاد الوطنى وأن لحرصهم على التطوير المستمر لقدراتهم وأساليب العمل دور هام جدًا فى ذلك.

