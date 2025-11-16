محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء جناح وتطوير مدرسة ابتدائية فى أبوقرقاص

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز أبوقرقاص، بتفقد الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير مدرسة صلاح سالم الابتدائية، والذي يشمل إنشاء جناح جديد، وتنفيذ أعمال الإحلال الجزئي وصيانة المبنى القائم والأسوار، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس، بما يساهم في خفض الكثافات الطلابية وتحسين البيئة التعليمية.

وخلال الجولة، تابع المحافظ معدلات التنفيذ على أرض الواقع، واطلع على مراحل العمل الإنشائي للجناح الجديد، موجّهًا القائمين على المشروع بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات الفنية والهندسية، لضمان توفير مبنى دراسي آمن ومجهز لاستقبال الطلاب.

ملف التعليم

وأكد المحافظ أن ملف التعليم يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنشآت التعليمية وتقليل الكثافات داخل الفصول واستيعاب الزيادة السكانية، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتنفيذ خطة التوسع في المدارس بمختلف المراكز والقرى.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عثمان، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنيا، أن المشروع تُنفِّذه الهيئة بتكلفة إجمالية 11.5 مليون جنيه، حيث تم استلام الموقع وبدء الأعمال في يوليو الماضي، وتستمر مدة التنفيذ لمدة 11 شهرًا.

وأضاف أن المبنى الجديد يضم 8 فصول دراسية، إلى جانب 8 فصول أخرى بالمبنى القديم بعد صيانته، ليصل إجمالي عدد الفصول إلى 16 فصلًا، منها 4 فصول لرياض الأطفال و12 فصلًا للتعليم الابتدائي، على مساحة إجمالية تبلغ 1437 مترًا مربعًا، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مدرسة جمال برعي الابتدائية؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، والتي تضم 5 فصول لرياض الأطفال و19 فصلًا للتعليم الابتدائي، موجّهًا بتوفير بيئة دراسية ملائمة للطلاب ودعم سير العملية التعليمية بكفاءة.