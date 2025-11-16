قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
بضاعة بـ69 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات فى مواجهة مع الشرطة بالصعيد
تفاصيل القبض على الفنان شادي ألفونس وبحوزته مخدر المارجوانا
رئيس مدينة مرسى مطروح يُتابع انهاء استلام ملفات التصالح بالمركز التكنولوجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء جناح وتطوير مدرسة ابتدائية فى أبوقرقاص

محافظ المنيا يتفقد أعمال احلال وصيانة مدرسة بابوقرقاص
محافظ المنيا يتفقد أعمال احلال وصيانة مدرسة بابوقرقاص
ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز أبوقرقاص، بتفقد الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير مدرسة صلاح سالم الابتدائية، والذي يشمل إنشاء جناح جديد، وتنفيذ أعمال الإحلال الجزئي وصيانة المبنى القائم والأسوار، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس، بما يساهم في خفض الكثافات الطلابية وتحسين البيئة التعليمية.

وخلال الجولة، تابع المحافظ معدلات التنفيذ على أرض الواقع، واطلع على مراحل العمل الإنشائي للجناح الجديد، موجّهًا القائمين على المشروع بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات الفنية والهندسية، لضمان توفير مبنى دراسي آمن ومجهز لاستقبال الطلاب.

ملف التعليم 

وأكد المحافظ أن ملف التعليم يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنشآت التعليمية وتقليل الكثافات داخل الفصول واستيعاب الزيادة السكانية، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتنفيذ خطة التوسع في المدارس بمختلف المراكز والقرى.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عثمان، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنيا، أن المشروع تُنفِّذه الهيئة بتكلفة إجمالية 11.5 مليون جنيه، حيث تم استلام الموقع وبدء الأعمال في يوليو الماضي، وتستمر مدة التنفيذ لمدة 11 شهرًا.
وأضاف أن المبنى الجديد يضم 8 فصول دراسية، إلى جانب 8 فصول أخرى بالمبنى القديم بعد صيانته، ليصل إجمالي عدد الفصول إلى 16 فصلًا، منها 4 فصول لرياض الأطفال و12 فصلًا للتعليم الابتدائي، على مساحة إجمالية تبلغ 1437 مترًا مربعًا، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مدرسة جمال برعي الابتدائية؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، والتي تضم 5 فصول لرياض الأطفال و19 فصلًا للتعليم الابتدائي، موجّهًا بتوفير بيئة دراسية ملائمة للطلاب ودعم سير العملية التعليمية بكفاءة.

محافظ المنيا احلال وصيانة مدرسة مركز ابوقرقاص المنشآت التعليمية خفض كثافة الفصول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

ترشيحاتنا

أرشيفية

حماس تكشف : تلقينا قائمة بـ1468 أسيرا من غزة لدى الاحتلال

نتنياهو

نتنياهو يعقد اجتماعا لمناقشة مشروع القرار الأمريكي حول الدولة الفلسطينية

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69 ألفا و483 شهيدا

ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 69 ألفا و483 شهيدا

بالصور

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد