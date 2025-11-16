المنيا تستعرض إجراءات تنظيم التصرف في أراضي أملاك الدولة خلال لقاء تعريفي بالقانون الجديد

عقد اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا ، لقاءً تعريفيًا موسعًا للتوعية بالقانون رقم 168 لسنة 2025، الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وذلك في إطار جهود المحافظة لتأهيل العاملين بمنظومة التقنين ورفع كفاءتهم في التعامل مع الإجراءات الجديدة المنظمة للعمل.

شارك في اللقاء كل من ثروت زرد، ممثل وزارة المالية باللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، ونيفين شاكر من وزارة المالية، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء القرى والأحياء، ومديري الأملاك ومحصلي الوحدات المحلية، ومدير الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة، ومدير المنظومة الإلكترونية للتقنين، وعدد من القيادات والجهات المعنية.

وخلال اللقاء، تم استعراض بنود القانون الجديد بشكل شامل، مع شرح آليات التقديم عبر المنصة الإلكترونية والخطوات التنظيمية الواجب اتباعها لإنجاز الطلبات، إلى جانب توضيح مهام اللجان المختصة ودور كل عضو في إجراءات الفحص والتقنين، بما يضمن دقة وسرعة إنهاء ملفات المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

وفي ختام فعاليات اللقاء، ناشد اللواء أ ح احمد جميل السكرتير المساعد واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد، مؤكداً حرص محافظة المنيا على تقديم الدعم الكامل للمواطنين وتسهيل الإجراءات كافة، بما يسهم في الانتهاء من هذا الملف الحيوي وفق الأطر القانونية المعتمدة.