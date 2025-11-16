قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفجارات لا تتوقف.. قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
محافظ المنيا يتفقد تطوير المركز التكنولوجي في أبوقرقاص

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، أعمال إحلال وتجديد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة أبوقرقاص، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية بمختلف المراكز، وفي إطار خطة الدولة لتحديث البنية التكنولوجية ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وجّه محافظ المنيا بإجراء عدد من التعديلات الهندسية لتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحة الإجمالية للمركز، والتي تبلغ 290 مترًا مربعًا، بما يسمح باستيعاب أكبر عدد من المترددين، حيث يتكون المركز من 3 طوابق تشمل 17 شباكًا مخصصًا لتقديم الخدمات الرقمية بشكل متطور يواكب احتياجات المواطنين ويضمن سرعة إنجاز المعاملات.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة تنفذ برنامجًا متكاملًا للتوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، دعمًا لمسار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية، وبما يُسهم في تسهيل حصول المواطنين على خدماتهم الحكومية بسرعة ودقة أكبر. مشيرا إلى أن تطوير كفاءة الجهاز الإداري يُعد أحد المحاور الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة.

يذكر أن العمل يجري بالتوازي على إنشاء مراكز تكنولوجية جديدة في مركزي بني مزار وأبوقرقاص، إلى جانب مشروعات التطوير التي شملت بالفعل مركزي سمالوط والمنيا، بما يعزز منظومة التحول الرقمي ويرفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة هدير ربيع، المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة،والمهندس رامي حسني مدير الوحدة، وهشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.

