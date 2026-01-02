قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جهاز العاشر من رمضان يشهد افتتاح مسجد “الحي القيوم” بالمجاورة ٢٦..صور

مسجد الحي القيوم
آية الجارحي

 شهد السيد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، افتتاح مسجد “الحي القيوم” بالمجاورة (٢٦) بمدينة العاشر من رمضان.

في إطار جهود الدولة لإعمار بيوت الله ونشر القيم الدينية الوسطية، وضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية لافتتاح وتطوير المساجد.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، والدكتور حازم رشاد، مدير إدارة أوقاف العاشر من رمضان، والقارئ الدكتور أسامة الهواري، وذلك في أجواء إيمانية تعكس اهتمام الدولة بالبعد الديني والمجتمعي جنبًا إلى جنب مع خطط التنمية العمرانية.


وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن افتتاح المساجد يأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة حضارية متكاملة للمواطنين، مشيرًا إلى أن بيوت الله تمثل منارات للعلم ونشر القيم الأخلاقية وترسيخ مبادئ الاعتدال والتسامح داخل المجتمع.


من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لإعمار بيوت الله وفق أعلى المعايير، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الدور الدعوي والمجتمعي للمسجد.
ويأتي افتتاح مسجد “الحي القيوم” في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف وأجهزة المدن الجديدة، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المتكاملة والارتقاء بمستوى الخدمات الدينية المقدمة لأهالي مدينة العاشر من رمضان.

