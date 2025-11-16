محافظ المنيا يتفقد شوارع أبوقرقاص ويستمع لشكاوى المواطنين

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته الميدانية بمركز أبوقرقاص، حيث تفقد عددًا من شوارع المدينة لمتابعة مستوى الخدمات العامة والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وخلال الجولة، تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة والإشغالات، موجّهًا برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستمر، والتأكد من انتظام أعمال صيانة البنية التحتية والإنارة العامة، مشدداً على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تؤثر على البيئة أو الصحة العامة.

جولات ميدانية

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير في أداء الخدمات، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة ستظل نهجًا ثابتًا لضمان تقديم خدمات أفضل وتحقيق رضا المواطنين.

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى عدد من شكاوى ومطالب الأهالي، حيث وجه هشام الضوي، رئيس المركز، بفحص عدد من الشكاوى العاجلة واتخاذ اللازم بشأنها. كما حرص المحافظ على توزيع عدد من السلع الغذائية على المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الدولة تسعى بكافة أجهزتها إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة، في إطار جهود المحافظة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تلبي تطلعات المواطنين.