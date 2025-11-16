قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
محافظات

محافظ المنيا يتفقد شوارع أبوقرقاص ويستمع لشكاوى المواطنين

ايمن رياض

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته الميدانية بمركز أبوقرقاص، حيث تفقد عددًا من شوارع المدينة لمتابعة مستوى الخدمات العامة والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وخلال الجولة، تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة والإشغالات، موجّهًا برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستمر، والتأكد من انتظام أعمال صيانة البنية التحتية والإنارة العامة، مشدداً على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تؤثر على البيئة أو الصحة العامة.

جولات ميدانية 

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير في أداء الخدمات، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة ستظل نهجًا ثابتًا لضمان تقديم خدمات أفضل وتحقيق رضا المواطنين.

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى عدد من شكاوى ومطالب الأهالي، حيث وجه هشام الضوي، رئيس المركز، بفحص عدد من الشكاوى العاجلة واتخاذ اللازم بشأنها. كما حرص المحافظ على توزيع عدد من السلع الغذائية على المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الدولة تسعى بكافة أجهزتها إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة، في إطار جهود المحافظة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تلبي تطلعات المواطنين.

محافظ المنيا مطالب المواطنين الأولي بالرعاية حالة الشوارع مركز أبوقرقاص

بالصور

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

فيديو

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

