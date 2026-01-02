الفراعنة في اختبار بنين .. خطوة جديدة إلى حلم اللقب الثامن بأمم أفريقيا 2025

يخوض منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن تحديا جديدا مع انطلاق مرحلة الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 حين يلتقي مع منتخب بنين في السادسة مساء يوم الاثنين ضمن مواجهات دور الـ16 للبطولة المقامة حاليًا في المغرب في إطار سعي الفراعنة لمواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الثامن في تاريخهم.

طريق منتخب مصر نحو نهائي أمم أفريقيا

وفي حال نجاح المنتخب الوطني في تجاوز عقبة بنين والتأهل إلى الدور ربع النهائي سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام الفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو في المباراة المقرر إقامتها بمدينة أغادير يوم السبت 10 يناير في تمام التاسعة مساءً.

أما في حال التأهل إلى الدور نصف النهائي، فسيصطدم الفراعنة بأحد منتخبات مالي أو تونس أو السنغال أو السودان في المباراة التي تقام على ملعب طنجة الكبير، يوم الأربعاء 14 يناير في تمام السابعة مساءً.

موعد المباراة النهائية

وتختتم منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بإقامة المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله، يوم الأحد 18 يناير في تمام التاسعة مساءً حيث يتحدد بطل القارة السمراء.

وكان منتخب مصر قد قدم مشوارًا مميزًا في دور المجموعات بعدما استهل البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، ثم تفوق على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل قبل أن يتعادل سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأخيرة ليحسم صدارة مجموعته ويواصل طريقه بثبات نحو اللقب الأفريقي.

المباراة رقم 115 في تاريخ مشاركات الفراعنة بأمم أفريقيا

وتحمل مواجهة بنين أهمية خاصة في مسيرة الفراعنة إذ تعد المباراة رقم 115 لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما خاض 111 مباراة في النسخ السابقة إضافة إلى 3 مباريات في النسخة الحالية ليصل إجمالي مبارياته قبل لقاء بنين إلى 114 مباراة.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء بروح معنوية عالية بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين مهمين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا إلى جانب تعادل وحيد أمام منتخب أنجولا ليضرب موعدًا في دور الـ16 مع منتخب بنين صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تصدرها منتخب السنغال فيما جاء منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني.

مشوار مصر في دور المجموعات

حسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين على زيمبابوي 2–1 وجنوب إفريقيا 1–0 قبل التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

تأهل بنين إلى دور الـ16

تأهل منتخب بنين كثالث المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثًا في المجموعات الست بعد خسارة أمام الكونغو الديمقراطية 0–1 الفوز على بوتسوانا 1–0 وخسارة أمام السنغال 0–1.