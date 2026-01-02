قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح ومرموش في الصدارة .. منتخب مصر يتفوق تسويقيًا بفارق كبير
رايح جاي.. 10مدربين ضحايا أندية الدوري الممتاز
والدة طالبة عزبة دار السلام: السواق عاشر بنتى ووعدها بالجواز
اعترافات المتهم بالتعدي على طالبة دار السلام بحلوان
إيران: لا يمكن تدمير صواريخنا لا بالحرب ولا بالتفاوض
حبيت السواق وروحتله بيته .. اعترافات مثيرة لطالبة عزبة دار السلام
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
1.5 مليار مشاهدة .. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
رياضة

الفراعنة في اختبار بنين .. خطوة جديدة إلى حلم اللقب الثامن بأمم أفريقيا 2025

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يخوض منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن تحديا جديدا مع انطلاق مرحلة الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 حين يلتقي مع منتخب بنين في السادسة مساء يوم الاثنين ضمن مواجهات دور الـ16 للبطولة المقامة حاليًا في المغرب في إطار سعي الفراعنة لمواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الثامن في تاريخهم.

طريق منتخب مصر نحو نهائي أمم أفريقيا
وفي حال نجاح المنتخب الوطني في تجاوز عقبة بنين والتأهل إلى الدور ربع النهائي سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام الفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو في المباراة المقرر إقامتها بمدينة أغادير يوم السبت 10 يناير في تمام التاسعة مساءً.

أما في حال التأهل إلى الدور نصف النهائي، فسيصطدم الفراعنة بأحد منتخبات مالي أو تونس أو السنغال أو السودان في المباراة التي تقام على ملعب طنجة الكبير، يوم الأربعاء 14 يناير في تمام السابعة مساءً.

موعد المباراة النهائية
وتختتم منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بإقامة المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله، يوم الأحد 18 يناير في تمام التاسعة مساءً حيث يتحدد بطل القارة السمراء.

وكان منتخب مصر قد قدم مشوارًا مميزًا في دور المجموعات بعدما استهل البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، ثم تفوق على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل قبل أن يتعادل سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأخيرة ليحسم صدارة مجموعته ويواصل طريقه بثبات نحو اللقب الأفريقي.

المباراة رقم 115 في تاريخ مشاركات الفراعنة بأمم أفريقيا

وتحمل مواجهة بنين أهمية خاصة في مسيرة الفراعنة إذ تعد المباراة رقم 115 لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما خاض 111 مباراة في النسخ السابقة إضافة إلى 3 مباريات في النسخة الحالية ليصل إجمالي مبارياته قبل لقاء بنين إلى 114 مباراة.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء بروح معنوية عالية بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين مهمين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا إلى جانب تعادل وحيد أمام منتخب أنجولا ليضرب موعدًا في دور الـ16 مع منتخب بنين صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تصدرها منتخب السنغال فيما جاء منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني.

وكان منتخب مصر بدأ مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 قبل أن يحقق انتصارا ثمينا على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل ثم اختتم مرحلة المجموعات بتعادل سلبي أمام أنجولا، ليؤكد أحقيته بصدارة مجموعته ويواصل طريقه بثبات نحو المنافسة على اللقب القاري.

مشوار مصر في دور المجموعات

حسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين على زيمبابوي 2–1 وجنوب إفريقيا 1–0 قبل التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

تأهل بنين إلى دور الـ16

تأهل منتخب بنين كثالث المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثًا في المجموعات الست بعد خسارة أمام الكونغو الديمقراطية 0–1 الفوز على بوتسوانا 1–0 وخسارة أمام السنغال 0–1.

منتخب مصر حسام حسن كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب بنين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
بلاط انترلوك
بيطري الشرقية
هوندا
