english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، مفاجأة صادمة ضد نادي الزمالك في شكوي البرتغالي جوزيه جوميز ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وقال عامر العمايرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن غرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا يوم 4 يونيو 2025 أصدرت قرار لصالح جوميز و 3 مساعدين ضد نادى الزمالك بإجمالي 119 ألف 755 دولار بالإضافة إلى فائدة 5% اعتباراً من 5 أبريل 2025 حتى تاريخ السداد الفعلي.

وأضاف أن البرتغالي جوزيه جوميز، أكد أن القرار الذي حصل عليه ضد الزمالك قابل للاستئناف أمام كاس وحتى الآن غير معلن هل تم التسوية أو تقديم استئناف؟.

كان عمر جابر، قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أبلغ مجلس إدارة القلعة البيضاء، بقرار جماعي من اللاعبين بعدم النزول إلى التدريبات، احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية. 

وجاء هذا التحرك بهدف الضغط على الإدارة لتسوية المستحقات المتأخرة.

وأكد عمر جابر، أن اللاعبين اتفقوا على اتخاذ هذه الخطوة بشكل موحد، للتعبير عن استيائهم من الوضع المالي الحالي، الذي أثر سلبًا على روح الزمالك وأدائه. ويأمل اللاعبون في سرعة الاستجابة لضمان عودة الأجواء الطبيعية داخل الفريق.

من جانبها، تدرس إدارة الزمالك حاليًا إمكانية حل الأزمة من خلال تسريع صرف المستحقات، حفاظًا على استقرار الفريق واستكمال الاستعدادات للمباريات المقبلة دون أي تأثير سلبي.

وأكد الإعلامي كريم رمزي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل مواجهة غزل المحلة المقبلة في الدوري الممتاز.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: “أزمة حقيقية يواجهها الزمالك خلال الفترة الحالية إلا وهي مستحقات اللاعبين المتأخرة”.

وأضاف أن مجلس إدارة نادي الزمالك كان من المفترض أن يعقد اجتماعا بالأمس ولكن تم إلغاءه دون الإعلان عن الأسباب.

وتابع: الزمالك يسعى بكل قوة لتدبير المستحقات المتأخرة للاعبين اليوم او غدا على أقصى تقدير قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري السبت.

وواصل: لابد ان يبحث الزمالك عن حل فوري بشأن أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة، لا سيما ان ذلك سيؤثر على تركيز اللاعبين طالما لا يوجد اي موارد مالية.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لم يحصلوا حتى الآن على مقدمات عقودهم أو رواتبهم الشهرية منذ انطلاق الموسم الجاري، وهو ما زاد من حالة القلق داخل صفوف الفريق.

غضب ممدوح عباس

وأشار المصدر إلى أن ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، كان غاضباً من طريقة إدارة الملف المالي بالنادي خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يحاول فيه البعض التدخل لتقريب وجهات النظر بينه وبين المجلس الحالي.

وأكد، أن هناك محاولات من بعض أعضاء المجلس والوسطاء، لعودة ممدوح عباس من جديد لتمويل النادي، وحل الأزمة المالية الحالية، لصرف مستحقات اللاعبين.

كما أوضح المصدر أن العقود المبرمة بين نادي الزمالك والمستشار جون إدوارد، المسؤول عن بعض القضايا الخارجية للنادي، تنص على أن ثلاثة أشخاص فقط يملكون حق التواصل معه بشكل مباشر، وهم: حسين لبيب، هشام نصر، وعمرو أدهم.

ونفي مصدر بنادي الزمالك، ما تردد حول دراسة مجلس الإدارة اتخاذ قرار بخصم جزء من مستحقات اللاعبين، عقب الخسارة أمام الأهلي، خلال مباراة القمة 131، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

أكد المصدر، أن الأمور في نادي الزمالك، لا تحتمل أي صدمات مع اللاعبين، حيث انهم تحملوا الكثير خلال الفترة الماضية، من تاخر المستحقات والعديد من الضغوطات.

الزمالك فيفا جوميز ممدوح عباس عمر جابر

المزيد

