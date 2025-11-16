آخر الأوضاع بالسودان: اشتباكات مشتعلة بين الجيش السوداني والدعم السريع

الانتهاكات الشرسة التي شهدتها مدينة الفاشر السودانية «لم تفاجئ أحداً»، لأن هذه القوات «اعتادت على ارتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي منذ عام 2003، وهي تضم نفس العناصر التي ارتكبت تلك الجرائم».

اشتباكات مشتعلة بين الجيش السوداني والدعم السريع في بابنوسة.. تفاصيل

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن الاشتباكات ما تزال متواصلة حتى هذه اللحظة في منطقة بابنوسة، التي تُعد آخر معاقل الجيش السوداني، لاسيما أنها تضم الفرقة الثانية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بحسب مصادر عسكرية، أسفرت المواجهات عن مقتل عدد من قيادات قوات الدعم السريع، إضافة إلى تدمير واسع في المركبات القتالية، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال دائرة، مع ورود معلومات تشير إلى تقدم الجيش السوداني ومطاردته مجموعات الدعم السريع داخل بابنوسة.

وفي السياق نفسه، أوضح أن مسيرات تابعة للجيش السوداني نفّذت ضربات ضد تجمعات للدعم السريع في إقليم كردفان، خاصة في ولاية غرب كردفان وعاصمتها مدينة الفولة، حيث توجد حشود كبيرة لقوات الدعم السريع تستعد للتحرك نحو بابنوسة.

وأشار إبراهيم إلى أن سكان مدينة بابنوسة غادروها قبل خمسة أيام بسبب استمرار المعارك، كما تشهد مناطق أخرى في إقليم كردفان اشتباكات مماثلة، أبرزها منطقة بارا ومواقع قرب مدينة الغُبَيْط، حيث تدور مواجهات بين القوتين، خصوصًا بعد استعادة الجيش السوداني عدداً من البلدات التي كانت تحت سيطرة الدعم السريع.

قال مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور ، إن

وأضاف خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن حجم الفظائع في الفاشر «أكبر مما ظهر في الإعلام»، مشيراً إلى أن ما تم تداوله «هو جزء بسيط من الحقيقة»، وأن نماذج مماثلة حدثت في مناطق أخرى مثل زمزم دون أن تحظى بالتركيز الإعلامي نفسه.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، قائلاً إن «السكوت عن هذه الجرائم يشجع على استمرارها»، مطالباً بفتح تحقيق دولي شامل وتقديم الجناة إلى العدالة.

اتهم مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، قوات الدعم السريع بارتكاب «انتهاكات خطيرة» في مدينة الفاشر، مؤكداً أن ما ظهر من مشاهد ووثائق «يكشف جزءاً بسيطاً فقط مما ارتُكب على الأرض». وقال في تصريحاته إن الانتهاكات التي شهدتها المدينة «ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية»، مشيراً إلى أنها «امتداد لما فعلته الميليشيا ذاتها في دارفور عام 2003».

وأوضح مناوي، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية ، أن طبيعة تكوين هذه القوات و«البنية العنصرية القائمة عليها» جعلتها تستهدف مجموعات محددة على أساس عرقي، مضيفاً أن المدنيين في الفاشر «تعرضوا لعمليات قتل عشوائي طالت الأطفال والنساء وكبار السن وحتى المرضى داخل المستشفيات».

وأشار حاكم دارفور إلى أن المجتمع الدولي «لم يعد قادراً على تجاهل الحقائق»، خاصة بعد أن وثّقت قوات الدعم السريع نفسها جانباً من هذه الجرائم، مؤكداً أن الفاشر ليست المدينة الوحيدة المتضررة، بل «مجرد نموذج لما يحدث في مناطق أخرى مثل زمزم وغيرها».