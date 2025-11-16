إبراهيم عثمان: الدعم السريع حاليا متحكمة في غرب السودان بالكامل

قال اللواء دكتور إبراهيم عثمان هلال، نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا، إن أمن السودان من أمن مصر القومي، وما يحدث فيها هو استمرار القتال بين الجيش السوداني وميليشا الدعم السريع.

وأضاف إبراهيم عثمان هلال، في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن ميليشيا الدعم السريع، تمكنت من إخراج القوات المسلحة السودانية من مدينة الفاشر في ولاية دارفور، وسيطرت على 5 ولايات من دارفور، يشكلون ربع مساحة السودان.

وأشار إلى أن ميليشيا الدعم السريع حاليا متحكمة في غرب السودان بالكامل، بوابة السودان لغرب إفريقيا.

وتابع: الجيش السوداني يحاول استعادة الأوضاع ونجح في جنوب كردفان وطرد ميليشيا الدعم السريع منها.

وأكد أن هذا القتال يقول إنه ليس هناك مسار أممي واضح تجاه السودان ومصر هي التي تتولى مسارات الحلول مع الولايات المتحدة الأمريكية.