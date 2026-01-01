نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير منظومة العمل بمركز البنية المعلوماتية المكانية

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، منظومة العمل بمركز البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات موقف تدقيق ملفات التقنين، ورصد المتغيرات المكانية غير القانونية، بحضور المهندسة دعاء دويدار مدير المركز.

اطلعت على سير العمل بوحدات البوابة الجغرافية و نظم المعلومات الجيومكانية و المتغيرات المكانية، موجهةً بتدريب مسئولي المتغيرات المكانية بالمراكز على إعداد الملفات النهائية المطلوبة لتدقيق ملفات التقنين، و متابع الأعمال في مراحل المعاينة الميدانية ؛ لضمان دقة أعمال الرفع المساحي.

كما وجهت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير خدمات البوابة الجغرافية، والتنسيق مع الوزارات المعنية لاستحداث مؤشر لتحديد المدة الزمنية التي يتم من خلالها الرد على الحالات غير القانونية.