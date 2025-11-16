قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

كامل الوزير: انتشال 21 سفينة غارقة و 5 مراكب صيد في حوض ميناء الإسكندرية

محمد شحتة

قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه تم تطوير أرصفة الموانئ وزاد إجمالي أطوالها إلى 100 كيلو.

وأضاف كامل الوزير، خلال كلمته بحفل افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، أن الموانئ المصرية استقبلت خلال عشر سنوات 1،6 مليار طن بضائع عامة بالإضافة  إلى 72 مليون حاوية مكافئة، منها في 2024 فقط 210 مليون طن بضائع و9 مليون حاوية منها 5 مليون حاوية ترانزيت فقط وهذا ما كنا نفتقده.

كما خططنا لإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 35 كيلو متر لحماية الموانئ والممرات الملاحية، وتكريك الأحواض وتعميق الممرات الملاحية، حيث تم تكريك أحواض التداول بالموانئ لتصل إلى أعماق من 18 إلى 25 متر.

وأشار إلى أنه تم انتشال 21 سفينة غارقة و5 مراكب صيد في حوض ميناء الإسكندرية، وأدى إلى استقبال السفن العملاقة في الموانئ البحرية.

كما زادت مساحات الموانئ البحرية، فكانت في عام 2014 40 مليون متر مربع، واليوم زادت إلى 75 مليون متر مربع وسنصل إلى 100 مليون متر مربع بحلول 2023.

