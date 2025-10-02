قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأحوال الجوية اليوم: تفاصيل الشبورة والأمطار ونشاط الرياح والأتربة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعوا طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب سيناء.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية.. تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية قد تكون متوسطة أحيانآ على مناطق من (السلوم - سيدى برانى).

فيما هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة .

May be an image of text

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وأرتفاع الموج فيه من 1.5متر إلى 2 متر وأتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية.  أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة : مضطرب وأرتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر وأتجاه الرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لخليج السويس يكون معتدل : مضطرب وأرتفاع الموج فيه من 1.5 متر الى 2.5 متر وأتجاه الرياح السطحية شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 23
العاصمة الادارية 32 22
6 اكتوبر 34 22
بنها 33 23 
دمنهور 32 22 
وادى النطرون 34 22
كفر الشيخ 31 22
المنصورة 31 21 
الزقازيق 33 23 
شبين الكوم 32 21 
طنطا 32 22 
دمياط 30 22 
بورسعيد 31 23 
الاسماعيلية 34 20 
السويس 32 22
العريش 32 21 
رفح 31 20 
رأس سدر 33 22 
نخل 32 16 
كاترين 26 14 
الطور 31 24 
طابا 31 23 
شرم الشيخ 35 26 
الاسكندرية 33 22 
العلمين 31 21 
مطروح 28 20 
السلوم 28 21 
سيوة 33 21 
رأس غارب 34 25 
الغردقة 36 25 
سفاجا 35 25 
مرسى علم 35 26 
شلاتين 35 25 
حلايب 33 26 
أبو رماد 34 24 
رأس حدربة 32 25 
الفيوم 34 21 
بني سويف 34 20 
المنيا 35 22 
أسيوط 36 22 
سوهاج 37 22 
قنا 39 23 
الأقصر 38 23 
أسوان 39 25 
الوادى الجديد 39 24 
أبوسمبل 39 25

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج العقرب
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
