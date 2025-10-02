قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

باريس سان جيرمان يحسم قمة الأبطال أمام برشلونة بانتصار مثير

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
رباب الهواري

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في خطف فوز ثمين من مضيفه برشلونة بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. 

 دخل برشلونة اللقاء بقوة واندفاع هجومي واضح مستغلًا دعم جماهيره الكبير، وتمكن من ترجمة هذا التفوق في الدقيقة 20، حين استغل فيران توريس تمريرة متقنة من ماركوس راشفورد، ليسدد الكرة بثقة داخل الشباك، معلنًا عن تقدم أصحاب الأرض بهدف أول. 

الهدف منح لاعبي برشلونة دفعة معنوية كبيرة، وواصلوا الضغط على دفاعات الفريق الباريسي.
 

رد سريع من باريس سان جيرمان
 

لم ينتظر باريس سان جيرمان طويلًا للعودة في النتيجة، حيث تمكن سيني مايولو من إدراك التعادل في الدقيقة 39 بعد تمريرة رائعة من نونو مينديز، الذي انطلق بسرعة من منتصف الملعب واخترق دفاع برشلونة قبل أن يهيئ الكرة لزميله. 

هذا الهدف أعاد التوازن للقاء وأشعل حماسه مجددًا قبل نهاية الشوط الأول.

استمرت الندية بين الفريقين خلال الشوط الثاني، مع محاولات متبادلة وخطورة واضحة على المرميين، إلا أن الحسم جاء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، حين تمكن غونزالو راموس من تسجيل هدف الفوز لباريس سان جيرمان في الدقيقة 90، مستغلًا سوء تمركز دفاع برشلونة.

باريس يتقدم في الترتيب وبرشلونة يتراجع
 

بهذا الانتصار المهم، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط صاعدًا إلى المركز الثالث في جدول المجموعة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط، متراجعًا بشكل مخيب إلى المركز السادس عشر، ما يزيد من تعقيد موقفه في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.


 

