التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا



أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل (٥٧) وظيفة مهندس بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية:



https://jobs.caoa.gov.eg/

وأوضح الجهاز أن المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، على أن يتم فتح باب التظلمات اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين عبر البوابة ذاتها.



كان قد أعلن الجهاز عن المسابقة وتلقى طلبات التقديم إلكترونيًا عبر البوابة خلال الفترة فيما جرى عقد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين