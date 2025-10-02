علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني

اعترفت الفنانة منى هلا، أنها تزوجت زواج مدني، على الرغم من أن الكثير لا يعترف بهذا الزواج، وأن زواجها المدني موثق رسميًا ويشتمل على إشهار.

ولفتت إلى أن البعض لا يعتبرونه زواجًا حقيقيًا بسبب اختلاف النظرة المجتمعية في العالم العربي مقارنة بالدول الأخرى، ولكن كل شخص حر.

الفنانة منى هلا

وأضافت منى هلا خلال حوارها ببرنامج "قعدة ستات" مع مروة صبري على قناة "ألفا اليوم"، "اتجوزت جواز مدني عشان برا الورق بيختلف ويمشي عن هنا، وده الناس مش بتعتبره جواز.. بس هو حاجة موثقة وفيه إشهار".

وتابعت: "الناس عايزه أيه.. من كان منكم بلا خطيئة يعني.. لما الناس هاجمتني قولتلهم أنتو مالكم، أنا عايشة ماع وكل واحد يخليه في نفسه يا جماعة".

وفي وقت سابق نشرت الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك، فيديو للفنانة مني هلا، حيث أدلت بالعديد من التصريحات.

وكشفت مني هلا خلال اللقاء عن اتخاذها قرارًا بعدم الإنجاب؛ مؤكدة أنها حين تشعر بإحساس الرغبة في الأمومة سوف تتخذ خطوة التبني أو الكفالة.

وكشفت مني هلا أن شقيقتها قد اتخذت قرار ارتداء النقاب، مؤكدة أنها شعرت بالاستغراب من تلك الخطوة، إلا أن هناك مبدأ حرية الاختيار في العائلة.

وأضافت مني هلا: زوجي غير مصري وقد غير ديانته إلى الإسلام من أجل أن يقوم بالزواج مني، وحاليًا لا يعيش في مصر .

كما قالت مني هلا : منذ سنوات قد اتخذت قرارًا باتباع النظام النباتي ، وهو ما ساعدها علي التخلص من مرض السكر .