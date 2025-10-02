قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأداء قياسي .. الجيزة على رأس المحافظات الأكثر تفاعلًا مع شكاوى المواطنين |تفاصيل
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني

الفنانة منى هلا
الفنانة منى هلا
البهى عمرو

اعترفت الفنانة منى هلا، أنها تزوجت زواج مدني، على الرغم من أن الكثير لا يعترف بهذا الزواج، وأن زواجها المدني موثق رسميًا ويشتمل على إشهار.

ولفتت إلى أن البعض لا يعتبرونه زواجًا حقيقيًا بسبب اختلاف النظرة المجتمعية في العالم العربي مقارنة بالدول الأخرى، ولكن كل شخص حر.

الفنانة منى هلا

وأضافت منى هلا خلال حوارها ببرنامج "قعدة ستات" مع مروة صبري على قناة "ألفا اليوم"، "اتجوزت جواز مدني عشان برا الورق بيختلف ويمشي عن هنا، وده الناس مش بتعتبره جواز.. بس هو حاجة موثقة وفيه إشهار".

وتابعت: "الناس عايزه أيه.. من كان منكم بلا خطيئة يعني.. لما الناس هاجمتني قولتلهم أنتو مالكم، أنا عايشة ماع وكل واحد يخليه في نفسه يا جماعة".

وفي وقت سابق نشرت الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك، فيديو للفنانة مني هلا، حيث أدلت بالعديد من التصريحات.

وكشفت مني هلا خلال اللقاء عن اتخاذها قرارًا بعدم الإنجاب؛ مؤكدة أنها حين تشعر بإحساس الرغبة في الأمومة سوف تتخذ خطوة التبني أو الكفالة.

وكشفت مني هلا أن شقيقتها قد اتخذت قرار ارتداء النقاب، مؤكدة أنها شعرت بالاستغراب من تلك الخطوة، إلا أن هناك مبدأ حرية الاختيار في العائلة.

وأضافت مني هلا: زوجي غير مصري وقد غير ديانته إلى الإسلام من أجل أن يقوم بالزواج مني، وحاليًا لا يعيش في مصر .

كما قالت مني هلا : منذ سنوات قد اتخذت قرارًا باتباع النظام النباتي ، وهو ما ساعدها علي التخلص من مرض السكر .

الفنانة منى هلا منى هلا زواج مدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

ترشيحاتنا

يوتيوب

الأسباب الكاملة وراء غلق قناة ناصر تي في على يوتيوب

احدث محمول

تفاصيل أحدث محمول لشركة ريلمى العالمية

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

بالصور

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
سامح يسري
سامح يسري

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

فيديو

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد