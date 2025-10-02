قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع جيل واعي وطن أقوى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
سامح يسري
أحمد البهى

يستعد الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبي والاستعراضية ، بعرض "اوبريت فرحة" بمناسبة احتفالية اعياد السادس من اكتوبر على مسرح البالون وذلك يوم الإثنين الموافق ٦ اكتوبر الجاري. 

" اوبريت فرحة" بطولة الفنان سامح يسري والفنانة القديرة لبنى الشيخ والنجمة أسماء عمرو ، تأليف والحان وتوزيع الموسيقار محمد مصطفى . 

الاوبريت ديكور رانيا عطية ، إضاءة عز حلمي ،  فيديو مابينج عبد الرحمن غريب ، أزياء هبه جوده ، مادة فيلمية شريف رضا ، تصميم الاستعرضات محمد قذافي ورحمة عمرو و بدر السيد ،  فرقة رضا برئاسة د إيناس عبد العزيز ، الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة د محمد فرماوي ، مخرج منفذ العرض كلا من محمد عمر و أحمد شعراوي ،ومن إخراج الفنان تامر عبد المنعم. 

اوبريت فرحة سامح يسري الفنان تامر عبد المنعم

