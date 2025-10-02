عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

يستعد الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبي والاستعراضية ، بعرض "اوبريت فرحة" بمناسبة احتفالية اعياد السادس من اكتوبر على مسرح البالون وذلك يوم الإثنين الموافق ٦ اكتوبر الجاري.

" اوبريت فرحة" بطولة الفنان سامح يسري والفنانة القديرة لبنى الشيخ والنجمة أسماء عمرو ، تأليف والحان وتوزيع الموسيقار محمد مصطفى .

الاوبريت ديكور رانيا عطية ، إضاءة عز حلمي ، فيديو مابينج عبد الرحمن غريب ، أزياء هبه جوده ، مادة فيلمية شريف رضا ، تصميم الاستعرضات محمد قذافي ورحمة عمرو و بدر السيد ، فرقة رضا برئاسة د إيناس عبد العزيز ، الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة د محمد فرماوي ، مخرج منفذ العرض كلا من محمد عمر و أحمد شعراوي ،ومن إخراج الفنان تامر عبد المنعم.