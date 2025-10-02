أحد أفضل أفلام العام .. محمود عبد الشكور يشيد بـ «وفيها إيه يعني»

أشاد الناقد محمود عبد الشكور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، بفيلم "فيها إيه يعني" الذي بدأ عرضه خلال الساعات الماضية.

وقال عبد الشكور: "أحد أفضل أفلام العام، وربما يكون أفضل أدوار ماجد الكدواني في السينما، والأجمل أنه العمل الأول لمخرج جديد موهوب هو عمر رشدي حامد. سيكون هناك مقال تفصيلي قادم، لكني سعيد جدًا بهذا الفيلم على كل المستويات."

وتابع الناقد: "أرجوكم.. امنحوا الشباب الفرصة والثقة والحرية، سيقدّمون أعمالًا جميلة."

قصة فيلم "فيها إيه يعني"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يطرق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سنّ محدد للحب. وتتمحور القصة حول محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع ربة منزل، لكن حياتهما تتغير تمامًا عندما يلتقيان مرة أخرى بعد سنوات طويلة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المفاجئة.

أبطال فيلم "فيها إيه يعني"

الفيلم من بطولة: ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبد العزيز.. وهو من إنتاج: ماجيك بينز (أحمد الجنايني)، سينرجي بلس (تامر مرسي)، رشيدي فيلمز، وروزناما. تأليف: مصطفى عباس، محمد أشرف، ووليد المغازي. إخراج: عمر رشدي حامد.