للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة

دعت الفنانة بتول الحداد جمهور للدعاء لـ والدها بعد دخوله العناية المركزة.

وقالت بتول الحداد عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام: بابا في العناية المركزة وأنا للأسف مش جنبه، فضلًا ادعوا له يقوم بالسلامة ويخف ويخليه ليا، ادعوا له والنبي دا روح قلبي.

الجدير بالذكر ان بتول الحداد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل وتقابل حبيب، والذي حقق نجاح كبير ، حيث دارت احداثه في اطار اجتماعي .

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومحمود ياسين وإنجي كيوان ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.