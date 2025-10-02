قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
«بحرية الاحتلال» تعترض سفينة أوكسجين التابعة لأسطول الصمود العالمي
ننشر أسماء محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
الطقس اليوم .. أمطار خفيفة على السواحل ومناطق بالوجه البحري
خالد الغندور يكشف فرصة فيريرا الأخيرة قبل الرحيل عن الزمالك
لبنان .. عدوان الإسرائيلي جديد على طريق الجرمق - الخردلي
عبد العاطي يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم سيادته ووحدة وسلامة أراضيه
رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم
ماكرون يهدد بإسقاط الطائرات الروسية المنتهكة لأجواء الاتحاد الأوروبي
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر حسب موقعك
12معلومة عن مادة البرمجة المقررة على طلاب سنة أولى "ثانوية عامة وبكالوريا"
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين اليوم  الخميس  2أكتوبر، حيث أعلنت الحكومة تثبيت الأسعار الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل دون أي تعديل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

أسعار البنزين اليوم

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق إلغاء لجنة التسعير التلقائي للموالد البترولية في يوليو الماضي ،في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

أسعار البنزين اليوم في مصر

وفق القرار الحكومي، تواصل محطات الوقود في جميع المحافظات بيع البنزين بالأسعار المعتمدة دون تغيير، والتي جاءت على النحو التالي:

  • سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

هذه المستويات من أسعار البنزين اليوم تؤكد التزام الحكومة بآلية التثبيت المرحلي لحماية المستهلك في مواجهة أي اضطرابات خارجية.

أسعار السولار والغاز والمازوت

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

الرقابة على محطات الوقود

شددت الحكومة على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تفرض رقابة مكثفة على جميع محطات الوقود، لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة، والتعامل بحسم مع أي مخالفات أو محاولات استغلال للمستهلكين. 

وأكدت أن الالتزام بأسعار البنزين اليوم ومختلف أنواع المحروقات يعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

أسعار الوقود

وحول سؤال متعلق بتسعير الوقود، أوضح رئيس الوزراء خلال لقائه مع عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية، أن هناك خطوات واضحة جدا في خطة الإصلاح التي تم وضعها، وأضاف أن الزيادة المقررة التي تعهدنا انها لن تتم قبل 6 أشهر، والمتوقعة في أكتوبر القادم، فاذا استمرت المعدلات فيما يتعلق بالأسعار، فمن الوارد ان تكون هذه الزيادة هي الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية، مؤكدا انه بعد هذه الزيادة سيظل هناك دعم لسعر السولار.

قرار الحكومة وتأجيل اجتماع لجنة التسعير

أوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي كان مقررًا عقد اجتماعها الدوري في يوليو الماضي، تم تأجيلها لمدة 3 أشهر إضافية. 

وبذلك يستمر العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل 2025 حتى أكتوبر الجاري، بما يضمن استقرار أسعار البنزين اليوم وعدم تحميل المواطنين أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة.

العوامل المؤثرة في قرار التسعير

تعتمد اللجنة في تحديد أسعار البنزين اليوم على ثلاثة محاور رئيسية:

  • متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.
  • تكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر.
  • أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.

موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل

من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في أكتوبر الجاري ، وفق آلية الاجتماعات المعتمدة التي تُعقد كل ثلاثة أشهر في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر

