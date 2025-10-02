أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي

نظمت مديرية أوقاف الفيوم عددًا من القوافل الدعوية بمراكز الشباب تحت عنوان: (وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ).. التنمر المدرسي نموذجًا، في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك".

جاءت القوافل تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية الشيخ سلامة عبد الرازق، مدير المديرية، وبإشراف الشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة، وبمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين.

وتناول العلماء في لقاءاتهم الحديث عن خطر التنمر المدرسي، مع بيان أسبابه وطرق الوقاية منه، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب بما يحميهم من الانزلاق إلى مثل هذه الممارسات الضارة.

واستشهد الأئمة خلال الندوات بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ} [الحجرات:11]، مؤكدين أن هذه القاعدة القرآنية تزرع قيم الاحترام المتبادل وتدعو إلى نبذ السخرية والتنمر في جميع صوره.

وأكدت المديرية أن القوافل الدعوية تأتي في سياق تنفيذ محاور الخطة الدعوية للوزارة، التي تهدف إلى بناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية راسخة، وتعزيز ثقافة الانضباط الذاتي، ونشر الوعي المجتمعي في مواجهة الظواهر السلبية.