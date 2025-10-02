قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء

وقت أذكار الصباح
وقت أذكار الصباح
عبد الرحمن محمد

اختلف العلماء كثيرًا حول تحديد أفضل الأوقات لتلاوة الأدعية والأذكار الصباحية، وقد اختلفت آراؤهم وتعددت اجتهاداتهم في ذلك. 

ففريق من أهل العلم رأى أن الوقت الخاص لأذكار الصباح يبدأ مباشرة بعد صلاة الفجر ويمتد حتى لحظة شروق الشمس، حيث إن هذه الفترة هي الأتم والأكمل، ومن أتى بها في هذا التوقيت فقد أدرك فضيلتها العظمى.

 أما إذا أخر المسلم ترديدها إلى ما بعد شروق الشمس فإنه ينال الأجر والثواب أيضًا، غير أنه يكون قد فاته الزمن المفضل الذي نص عليه هذا الفريق.

ومن جهة أخرى، أفتى فريق آخر من العلماء بأن وقت أذكار الصباح يبدأ من الفجر ويستمر حتى انتهاء وقت الضحى، ورغم أن الأفضلية عندهم تبقى مرتبطة بالوقت الذي بين الفجر وطلوع الشمس كما ذكر الرأي الأول، إلا أن من قام بالأذكار بعد طلوع الشمس إلى الضحى فإنه مأجور ولا يُحرم من الثواب.

وفي اتجاه ثالث، ذهب بعض العلماء إلى أن وقت الصباح شرعًا يمتد من منتصف الليل وحتى الزوال، غير أن أنسب وقت لقول أذكار الصباح على وجه التحديد هو بعد أداء صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس. 

أما بالنسبة إلى أذكار المساء فإن وقتها يبدأ من لحظة زوال الشمس وحتى نهاية النصف الأول من الليل، مع التأكيد على أن أفضل الأوقات لترديدها هو ما بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس.

فضل المحافظة على أذكار الصباح والمساء 

أما عن فضل المحافظة على الأذكار في الصباح والمساء، فقد ورد في القرآن الكريم قوله جل شأنه: «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»، وهذا أمر صريح بالذكر في هذين الوقتين.

 كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها لما لها من آثار عظيمة في حياة المسلم، فهي توثق الصلة بين العبد وربه، وتربط القلب بالخالق جل وعلا، وتحصنه من وساوس الشيطان ومن الشرور الظاهرة والخفية. 

هذا بالإضافة إلى أنها تجلب البركة في الصحة والرزق والأولاد، وتكون سببًا في المغفرة ومحو السيئات، وزيادة الحسنات، وإنارة البصيرة بالهداية. لذلك جاءت النصوص الكثيرة التي تبين أن هذه الأذكار حصن حصين للمسلم من كل سوء.

وقد وردت كذلك آداب خاصة عند ترديد الأذكار ينبغي على المسلم مراعاتها:
1- أن يتأنى في قولها ويدبر معانيها بفهم وخشوع، حتى يفتح الله له باب حلاوة الإيمان، فلا تكون مجرد كلمات متعجلة.
2- أن يحرص على قولها بصوت منخفض يسمعه هو وحده دون رفع مزعج للآخرين، وذلك امتثالًا لأمر الله تعالى: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين».
3- ألا يرفع يديه أثناء الأذكار، لأن السنة لم ترد بما يدل على ذلك، بل إن رفع اليدين مستحب في مواطن الدعاء وليس في أذكار الحمد والثناء.
4- أن يؤدي الأذكار على انفراد، إذ لم يشرع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تُردد جماعة في المساجد.


 

أذكار الصباح أذكار المساء آراء العلماء أفضل الأوقات فضل الذكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

ترشيحاتنا

ارشيفية

التحقيق مع شاب خلع ملابسه أمام سيدة بالهرم

جانب من الزيارة

النائب العام يزور نيابتي شمال وشرق القاهرة الكليتين ويلتقي عددًا من أعضائهما

محكمة

مفاجآت وتبادل اتهامات.. قرارات عاجلة من النيابة مع المتهمين بتجارة الأعضاء البشرية

بالصور

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد