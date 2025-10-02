قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز صلاة قيام الليل بعد أداء الوتر؟ لجنة الفتوى تجيب

صلاة قيام الليل
صلاة قيام الليل
عبد الرحمن محمد

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سؤال حول جواز القيام من النوم لأداء صلاة قيام الليل بعد أداء صلاة العشاء والسنن التي بعدها، ثم صلاة الوتر. 

وأوضحت اللجنة أن الأصل في صلاة الوتر تأخيرها لتكون خاتمة لصلاة الليل، مستندة في ذلك إلى ما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا".

مع ذلك، بينت اللجنة جواز الصلاة بعد الوتر، مستشهدة بحديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد الذي قالت فيه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس"، ما يدل على أن صلاة الليل بعد الوتر جائزة. 

وأشارت اللجنة إلى أنه يستحب أن لا يتعمد الإنسان الصلاة بعد الوتر، وأن ما فعله النبي بعد الوتر كان لتوضيح جواز ذلك، بينما كان الأمر المعتاد والمستحب أن يكون الوتر خاتمة الليل.

كما ذكر ابن حزم في كتابه المحلى أن الأفضل أن يكون الوتر آخر الليل، ومن أوتر في بدايته فحسن، وأن الصلاة بعد الوتر جائزة، ولا يُعاد الوتر مرة أخرى. 

وأكد النووي في المجموع أن من أراد أن يصلي نافلة بعد الوتر جاز له ذلك بلا كراهة، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين بعد الوتر يُفهم على أنه بيان لجواز الصلاة بعد الوتر.

وأوضحت الفتوى أن المسلم ينبغي أن يراعي حاله ووقته، مستشهدة بما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل".


 

صلاة الليل قيام الليل الوتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

ترشيحاتنا

أرشيفية

لتخفيف الأعباء عن المواطنين .. خصومات تصل 30% وانتشار كبير في«أسواق اليوم الواحد»

المدارس

علاج تلقائي .. 5 أعراض لفيروس HFMD على أطفال المدارس.. فيديو

الأرصاد

طقس الخريف المفاجئ .. أجواء حارة نهارًا وانخفاض ملحوظ ليلًا.. وأمطار خفيفة على هذه المناطق

بالصور

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد