الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل

تقدّم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص المواساة إلى الأشقاء في جمهورية السودان لما أصاب هذا البلد الشقيق العزيز من فيضانات مدمرة خلَّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، معبرًا عن أسمى معاني التضامن مع السودان وشعبه الكريم، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمدهم الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ السودان وشعبه الشقيق من كل كيد وسوء.

كما تقدّم وزير الأوقاف بخالص التعازي والمواساة إلى جمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد وأودى بحياة العشرات وخلف خسائر مادية، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل، ودوام السلامة والنماء للفلبين وشعبها.

وفي سياق آخر مع اقتراب موعد صلاة الجمعة، الموافق 3 أكتوبر 2025م، 11 ربيع الآخر 1447هـ، بدأ المواطنون يتساءلون عن موضوع الخطبة المقبلة و المقرر من وزارة الأوقاف، والذي تعلنه الوزارة أسبوعيًا ليكون موحدًا على جميع المنابر بمختلف المحافظات.

وحدّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان: "شرف الدفاع عن الأوطان"، مؤكدة أن الهدف من اختيار هذا الموضوع هو ترسيخ معاني الانتماء والوعي بواجب حماية الوطن، والدفاع عن العرض والأرض، وبيان مكانة ذلك في الدين والشرع.

وشدّدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة الالتزام الكامل بمضمون الخطبة وموضوعها المحدد سلفًا، وكذلك الالتزام بالوقت المقرر لها دون زيادة أو نقصان، في إطار سعي الوزارة إلى توحيد الرسالة الدعوية وترسيخ معاني الوطنية والدفاع عن البلاد عبر منابرها الرسمية.