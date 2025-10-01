قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فرص عمل قيادية وإشرافية بالديوان العام لوزارة الأوقاف.. إعرف الشروط

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

كشفت وزارة الأوقاف عن بدء تلقي طلبات الترشح لشغل مجموعة من المناصب القيادية والإشرافية داخل الديوان العام، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية الرسمية.

المناصب القيادية المطروحة

  • رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي
  • رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية
  • رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية
  • مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم
  • مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية
  • مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي
  • مدير مديرية "بالمستوى أ" بمحافظات (قنا – أسوان – الفيوم – سوهاج – الإسماعيلية). 

المناصب الإشرافية المتاحة

  • مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقرير والنشر الإلكتروني
  • مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
  • مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات
  • مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني
  • مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات
  • مدير إدارة الأضرحة والمدافن
  • مدير إدارة الإعانات
  • مدير إدارة الحجج والسجلات
  • مدير إدارة الخبراء والمحاسبة
  • مدير إدارة البحث الاجتماعي
  • مدير إدارة القرض الحسن
  • مدير إدارة حسابات الأملاك
  • مدير إدارة حسابات الأوقاف
  • مدير إدارة متابعة وحصر الأملاك

شروط التقدم والمستندات المطلوبة

  • المؤهل العلمي والتقارير الخاصة بتقييم الأداء خلال السنوات السابقة.
  • مدة الخبرة العملية.
  • الدورات التدريبية موثقة ببيانات المدة والمكان والنوع.
  • العلاوات التشجيعية وخطابات الشكر أو التقدير.
  • بيان بالجزاءات (إن وجدت).
  • ملف بإنجازات المتقدم ومشاركاته في المؤتمرات أو البحوث، إضافة إلى خبراته في الحاسب الآلي واللغات الأجنبية.
  • مقترحات عملية لتطوير الوحدة أو أنشطتها.
  • عدد (7) صور شخصية حديثة مقاس 4×6.
  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • بالنسبة للمتقدمين من خارج الوزارة: أصل المؤهل العلمي، شهادة خبرة، شهادة ميلاد، وشهادة الخدمة العسكرية.
  • بالنسبة للمتقدمين من العاملين بالأوقاف والمديريات: تقديم بيان حالة وظيفية معتمد من الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

ويشترط أن يُقدَّم الملف في صورة أصل و6 نسخ، بحيث يتضمن الملف الأساسي جميع المستندات الأصلية، على أن ترفق نسخة مطابقة مع كل غلاف فرعي.

وزارة الأوقاف وظائف حكومية مناصب قيادية شروط التقديم وظائف الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

ترشيحاتنا

القمل

زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

القلب

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

بالصور

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

مدير الاكاديمية العسكرية
مدير الاكاديمية العسكرية
مدير الاكاديمية العسكرية

فرح الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير
فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير
فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يمنحك فوائد عديدة

السرطان
السرطان
السرطان

في يومهم العالمي.. مواصفات يجب توافرها بسيارات كبار السن

سيارات كبار السن
سيارات كبار السن
سيارات كبار السن

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد