وزير الأوقاف يبحث جهود هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية

أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري حرص الوزارة على تطوير العمل في هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيدًا بما لمسه من تطوير في منهجية العمل والحفاظ على أموال الوقف وحسن استثمارها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الأوقاف، اليوم مع الدكتور خالد الطيب رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور عبد الرحيم عمار – رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، والمهندس يسري شرشر – العضو المنتدب لدى المجموعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة؛ وذلك لمتابعة جهود الهيئة والمجموعة، واستعراض نتائج العمل، وبحث الخطط المستقبلية لهما بما يخدم غايات العمل الدعوي والاجتماعي والتنموي.

تناول اللقاء استعراض المشروعات الاستثمارية القائمة وخطط التوسع المستقبلية، ودور المجموعة الوطنية في إدارة وتنمية استثمارات الأوقاف، مع تأكيد أهمية الإدارة الرشيدة للأصول، وتعزيز الشراكات التي تحقق عائدًا مستدامًا يعود بالنفع على المجتمع.

