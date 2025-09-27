قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يبحث جهود هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري
وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري
أ ش أ

أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري حرص الوزارة على تطوير العمل في هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيدًا بما لمسه من تطوير في منهجية العمل والحفاظ على أموال الوقف وحسن استثمارها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الأوقاف، اليوم مع الدكتور خالد الطيب رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور عبد الرحيم عمار – رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، والمهندس يسري شرشر – العضو المنتدب لدى المجموعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة؛ وذلك لمتابعة جهود الهيئة والمجموعة، واستعراض نتائج العمل، وبحث الخطط المستقبلية لهما بما يخدم غايات العمل الدعوي والاجتماعي والتنموي.

تناول اللقاء استعراض المشروعات الاستثمارية القائمة وخطط التوسع المستقبلية، ودور المجموعة الوطنية في إدارة وتنمية استثمارات الأوقاف، مع تأكيد أهمية الإدارة الرشيدة للأصول، وتعزيز الشراكات التي تحقق عائدًا مستدامًا يعود بالنفع على المجتمع. 
 

وزير الأوقاف هيئة الأوقاف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

ترشيحاتنا

ميلك شيك الأناناس

منعش ومفيد.. طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

القولون

أرخص عشبة لعلاج آلام القولون واحتقان الأنف وألم الصدر

غسالة

إعدام خادمة فلبينية بعد إدانتها بقتل رضيع داخل غسالة ملابس

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة

لأكل العيش.. أفضل 5 سيارات أقل من 300 ألف جنيه

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد