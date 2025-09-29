إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لواقعة غريبة حدثت أثناء تشييع جنازة أحد الأموات يدعى الشيخ خلف، حيث ظن المشيعون للجنازة أن النعش الذي يحمل فيه الميت يوجه الحاملين له لزيارة منازل القرية قبل التوجه إلى المقابر لدفنه.

واستمرت هذه الواقعة لمدة 4 ساعات أثناء تشييع الجنازة، حتى تفاعل المشيعون مع هذا الأمر بغرابة وضربوا الطبول مع الرقصات أثناء تشييع الجنازة.

هل فعلا نعش الميت بيجري لوحده؟

بدوره، قال الشيخ إسلام النواوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن النعش وما يتداول بشأنه من أنه يسير بمفرده ويوجه الناس، هو من الافتكاسات التي تضر بالأمة وتضر بسمعة الإسلام.

ومما ورد عن النبي في هذا الشأن، أن الميت إذا كان صالحا ولحظة طلوع الروح يرى مقعده، منوها أن سكرات الموت تأتي للميت حتى ولو كان من الصالحين فكان النبي يقول وهو في لحظاته الأخيرة "إن للموت لسكرات ائتوني بفاطمة".

صوت الميت

وتابع: الميت إذا كان صالحا ووضع النعش والناس يسيرون به يقول بصوت لا يسمعه البشر "قدموني قدموني فإن أشتاق إلى ما أعده لي ربي" ولا يسمعه أحد من المشيعون، وإذا كان هذا الرجل غير صالح يرى رؤية حقيقة بمكانه، فيقول "أخروني أخروني فإني من المعذبين" ويصرخ صرخة لو سمعها ابن آدم لصعق، ولكن يسمعها الحيوانات ولذلك من الصعب أن تجد جنازة فيها حيوانات.

وذكر إسلام النواوي، أن أزمة النعش تكمن في الحاملين أنفسهم فمن أبطأ من الأمام فيسمع هذا البطئ في الخلف، فيفسرون هذه الحركة تفسيرا آخر ويظنون أن الميت يفعل ذلك.