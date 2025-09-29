قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية في أكتوبر ونوفمبر للمصريين بالخارج.. فيديو
صاروخ مجهول يشعل سفينة هولندية قبالة عدن.. إصابة بحّارين وإجلاء الطاقم
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها من المنزل
سور تقرأ بعد صلاة العشاء.. 12 سورة تجعل حياتك نعيم وآخرتك جنة
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"

دفن الميت
دفن الميت
محمد شحتة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لواقعة غريبة حدثت أثناء تشييع جنازة أحد الأموات يدعى الشيخ خلف، حيث ظن المشيعون للجنازة أن النعش الذي يحمل فيه الميت يوجه الحاملين له لزيارة منازل القرية قبل التوجه إلى المقابر لدفنه.

واستمرت هذه الواقعة لمدة 4 ساعات أثناء تشييع الجنازة، حتى تفاعل المشيعون مع هذا الأمر بغرابة وضربوا الطبول مع الرقصات أثناء تشييع الجنازة.

هل فعلا نعش الميت بيجري لوحده؟

بدوره، قال الشيخ إسلام النواوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن النعش وما يتداول بشأنه من أنه يسير بمفرده ويوجه الناس، هو من الافتكاسات التي تضر بالأمة وتضر بسمعة الإسلام.

ومما ورد عن النبي في هذا الشأن، أن الميت إذا كان صالحا ولحظة طلوع الروح يرى مقعده، منوها أن سكرات الموت تأتي للميت حتى ولو كان من الصالحين فكان النبي يقول وهو في لحظاته الأخيرة "إن للموت لسكرات ائتوني بفاطمة".

صوت الميت

وتابع: الميت إذا كان صالحا ووضع النعش والناس يسيرون به يقول بصوت لا يسمعه البشر "قدموني قدموني فإن أشتاق إلى ما أعده لي ربي" ولا يسمعه أحد من المشيعون، وإذا كان هذا الرجل غير صالح يرى رؤية حقيقة بمكانه، فيقول "أخروني أخروني فإني من المعذبين" ويصرخ صرخة لو سمعها ابن آدم لصعق، ولكن يسمعها الحيوانات ولذلك من الصعب أن تجد جنازة فيها حيوانات.

وذكر إسلام النواوي، أن أزمة النعش تكمن في الحاملين أنفسهم فمن أبطأ من الأمام فيسمع هذا البطئ في الخلف، فيفسرون هذه الحركة تفسيرا آخر ويظنون أن الميت يفعل ذلك.

نعش الميت الجنازة دفن الميت صوت الميت تشييع الجنازة مواقع التواصل حمل الميت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

الاهلي والزمالك

مشوفناش تحكيم نزيه كده.. الدرديري يشيد بحكم مباراة الأهلي والزمالك

وسام أبو علي

وسام أبو علي يدعم الأهلي أمام الزمالك في لقاء القمة

حسام عبد المجيد

زي ما الكتاب بيقول.. إبراهيم فايق يتغزل بهدف حسام عبد المجيد

بالصور

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد