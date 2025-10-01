جمال شعبان يحتفل باليوم العالمي للقهوة على طريقته الخاصة.. ويكشف معلومات غريبة عنها

‎ احتفل الدكتور جمال شعبان باليوم العالمي للقهوة على صفحته الرسمية بالفيسبوك من خلال كشف أهم المعلومات عنها.

فوائد القهوة

‎وقال الدكتور جمال شعبان ، أن منافع القهوة الصحية عديدة حيث أنها مفيدة للقلب والكبد وغيرها الكثير.

وأكدت الأبحاث الطبية العلمية الحديثة منافع القهوة الصحية، فهي تمنع أزمات القلب وجلطات الشرايين وتساهم في الوقاية من السكتات الدماغية وجلطات المخ.

‎وقاية من تليف الأعصاب الزهايمر والخرف المبكر وتمنع سرطان الثدي والقولون بالإضافة إلى أنها مفيدة لمرضي السكر وتعالج الاكتئاب وتعالج جفاف العين .

تحمى من الوفاة المبكرة

كشف جمال أن القهوة تساهم في الوقاية من بعض العدوي الميكروبية المستعصية.

‎وأكدت دراسة أمريكية أن تناول القهوة من ٣ إلي ٥ فنجان بما تحتويه من مواد ضد الأكسدة تقلل الوفيات خاصة الناتجة عن القلب وتمنع تصلب الشرايين التاجية ولا تتسبب في الذبذبة الأذينية ولا اختلال كهرباء القلب

‎

وأكد جمال شعبان أن القهوة مفيدة للمخ والأعصاب والتركيز وتمنع الألزهايمر وتمنع مرض پاركنسون والخرف و تمنع الإصابة بمرض السكر من النوع التاني.

فوائد القهوة للكبد

‎وأن القهوة مفيدة للكبد

‎حيث تمنع سرطان الكبد وتليف الكبد

القهوة قد تكون كلمة السر في الحماية من الكبد الدهني

‎جاء في مؤتمر عالمي حديث لأمراض الكبد

‎أن شرب فنجانين من القهوة يحمي من تليف وتشمع الكبد نتيجة دهون الكبد لمرضي الكبد الدهني وذلك بالاضافة لخفض الوزن ١٠٪؜ خلال سنة وممارسة الرياضة لساعة ونصف كل اسبوع

‎جدير بالذكر عدم حصول أي علاج دوائي حتي الان علي موافقة FDA لعلاج الكبد الدهني.

أضرار الإكثار من القهوة

أضرار الإفراط في شرب القهوة بكميات كبيرة أكثر من ٥ فنجان في اليوم

وخاصة فنجان قهوة علي الريق

اضطرابات في الجهاز الهضمي

قرحة معدية

قولون عصبي

اضطرابات عصبية

زيادة إفراز هرمونات التوتر

نوم متقطع غير عميق

أرق متكرر

توتر عصبي

إجهاد خلايا المخ

تسارع جيبي في دقات القلب

ارتفاع في ضغط الدم