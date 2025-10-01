جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع شاهد وفاة عريس أسوان، في ليلة زفافه، وبعد 8 دقائق من دخوله القاعة، وأن الجميع كان في حالة اندهاش وحزن.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الراحل العريس أشرف " عريس أسوان"، مات في أثناء حفل زفافه، وأنه في حالة تمثيل هذا المشهد في دور درامي لن يكون بهذه الصورة الصعبة، معلقًا :" دراما الواقع تكون أشد من دراما الخيال".

يتيم الأب والأم

ولفت إلى أن سبب وفاة العريس ناتج عن أزمة قلبية حادة في سن صغير، وأن هذا الأمر قد يكون بسبب أمر وراثي، وأنه في أثناء البحث عن أفراد أسرته تبين أن والده ووالدته رحلوا في سن صغير.

وأشار إلى أن هذا الخبر من الأخبار الحزينة، ولذلك ينصح المواطنين بالحفاظ على الصحة، وأنه في حالة مشاهدة شخص يعاني من أزمة قلبة عليك أن تقوم بقلبه على الظهر، وأن يتم عمل إنعاش للقلب في مدة لا تزيد عن 6 دقائق.