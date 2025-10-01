القهوة تقي من السرطان وتقضي على الدهون الكبدية.. جمال شعبان يوضح

وجه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة لـ السادة عشاق القهوة السادة، قائلا: اليوم 1 أكتوبر هو اليوم العالمي للقهوة، موضحًا أن القهوة مفيدة للقلب، وهي كحل الأزكياء، وأن تناول المواطن من 3 إلى 5 فنجان في اليوم تكون مفيدة للقلب،وتقي من مشكلات الشرايين.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن القهوة تساعد على حيوية الخلاية، وتعمل على زيادة هرمونات السعادة أن السعادة كيمياء، وهرمونات، وقرار، وأن القهوة يكون لها تأثير على الحالة النفسية وتقضي على الدهون الكبدية.

وأوضح أن القهوة مفيدة للجسم وتقي من السرطان، ولذلك تناول القهوة إذا كانت في حدود المعقول تكون مفيدة، ولكن إذا تناولها المواطنين بكميات كبيرة تكون ضارة، وحذر من تناول القهوة على الريق.

فوائد القهوة للكبد

‎وأن القهوة مفيدة للكبد

‎حيث تمنع سرطان الكبد وتليف الكبد

القهوة قد تكون كلمة السر في الحماية من الكبد الدهني

‎جاء في مؤتمر عالمي حديث لأمراض الكبد

‎أن شرب فنجانين من القهوة يحمي من تليف وتشمع الكبد نتيجة دهون الكبد لمرضي الكبد الدهني وذلك بالاضافة لخفض الوزن ١٠٪؜ خلال سنة وممارسة الرياضة لساعة ونصف كل اسبوع

‎جدير بالذكر عدم حصول أي علاج دوائي حتي الان علي موافقة FDA لعلاج الكبد الدهني.

أضرار الإكثار من القهوة

أضرار الإفراط في شرب القهوة بكميات كبيرة أكثر من ٥ فنجان في اليوم

وخاصة فنجان قهوة علي الريق

اضطرابات في الجهاز الهضمي

قرحة معدية

قولون عصبي

اضطرابات عصبية

زيادة إفراز هرمونات التوتر

نوم متقطع غير عميق

أرق متكرر

توتر عصبي

إجهاد خلايا المخ

تسارع جيبي في دقات القلب

ارتفاع في ضغط الدم