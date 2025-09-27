بعد وفاة عريس أسوان.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الجلطة الدماغية

أثار خبر وفاة عريس أسوان ، خلال الاحتفال بزفافه ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، مما سبب حالة من الحزن والتعاطف مع أهله وزوجته.

جمال شعبان يكشف سبب وفاة عريس أسوان

كتب الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: " الجلطات.. رحم الله أشرف عريس أسوان اللي مات في بدلة الفرح وتحول فرحه إلي جنازة الموت، مالوش ميعاد ولا زمان ولا مكان ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت ."

وتابع: "ازاي شباب في العشرينيات أو الثلاثينيات أو شخص في مرحلة عمرية متقدمة يتوقف قلبه فجأة وتجي له جلطة في شرايين القلب التاجية ويموت بالسكتة القلبية أو جلطة كبيرة شرايين المخ ويموت فجأة بالسكتة الدماغية.

وأضاف: يعني إيه جلطة المخ والسكتة الدماغية ويعني ايه السكتة القلبية .

وأضاف في منشوره: "الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم بتتجمع وتلزق في بعضها وتلزق في جدار الشريان وتقفله.. فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان ويروح يغذي الخلايا يتوقف والخلايا اللي مش واصل لها الدم تتوقف عن العمل.

وتابع: قد تتلف وتموت نوعين من الخلايا لما بيموتوا مفيش خلايا تانية تعوضهم وتنمو مكانهم هما خلايا المخ وخلايا القلب، لما شريان القلب الكبير تتكون جواه جلطة كبيرة.

واسترسل: ينسد انسدادا كليا تاما، يتوقف القلب وقد تحدث السكتة القلبية، والوفاة لو لم يتم انعاش القلب واذابة الجلطة وتركيب دعامات الكلام نفسه ينطبق على المخ ."

واستطرد: "لو الجلطة كبيرة وفي شريان كبير بيغذي مساحة كبيرة من المخ أو يغذي جذع المخ مراكز التنفس والحياة.. ممكن تحصل سكتة دماغية يتوقف المخ عن العمل

وتابع: ربما تحدث الوفاة وهل ممكن وجع البطن يكون من مقدمات الجلطة، هل وجع البطن ممكن يكون سببه جلطة ؟!ايوه جلطة الشريان التاجي الخلفي تسبب وجع وحموضة وحرقان في المعدة، كذلك جلطة شرايين الأمعاء، وكمان تسلخ وتمدد الأورطي، ممكن تحصل جواه جلطة."



وكشف جمال شعبان: "ايه اللي يخلي شاب صغير تجي له جلطة ؟!التدخين، المسكنات، مشروبات الطاقة والمنشطات، المخدرات، تاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط، وطبعا الضغط المرتفع ومرض السكر ، وحديثا وأخيرا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات ، فيروس الكورونا نفسه مش التطعيمات هي السبب الأخطر والأكثر انتشارا للجلطات القلبية والموت المفاجيء والتطعيمات قللت بنسبة كبيرة حدوث الوفيات."





وأشار جمال شعبان، إلى أن أهم علامة تحذيرية لجلطة المخ، صداع تنميل في جانب من الجسم اختلال درجة الوعي، علامات تحذيرية لجلطة القلب وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر، نهجان خفيف ، عرق، ثقل في الذراع الأيسر.

هل الوقت يفرق في جلطات المخ والقلب؟!

الدقائق والساعات الأولي الوقت الذهبي Golden time لإذابة الجلطة بالأدوية أو بالقسطرة والدعامات.

هل الزعل والتوتر والصدمات العاطفية ممكن تعمل جلطة ؟

طبعا ممكن تكسر القلب وتؤدي الي اعتلال عضلة القلب ويمكن تتسبب في جلطة في المخ او القلب

هل كوڤيد ١٩ بسبب جلطات ؟

نعم كورونا المستجد مرض أوعية دموية قد يتسبب في جلطات في القلب والرئة والكيد والكلي والمخ

نؤكد مرة تانية كورونا نفسه وليس التطعيمات هي السبب الرئيسي.



