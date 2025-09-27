إعدام خادمة فلبينية بعد إدانتها بقتل رضيع داخل غسالة ملابس

قضت إحدى المحاكم الكويتية، بإعدام عاملة منزلية تحمل الجنسية الفلبينية، بعد إدانتها بقتل طفل رضيع، بوضعه حياً داخل غسالة ملابس وتشغيلها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر ديسمبر الماضي، حينما فوجئت أسرة كويتية مقيمة في منطقة صباح السالم بصراخ طفلها الرضيع، ليفاجأ بوجود الطفل داخل الغسالة.

وأكد الأطباء وفاته نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت به جراء دوران الغسالة.

واعترفت الخادمة بأنها ارتكبت الجريمة، مبررة فعلتها بأن الطفل كان “يزعجها” وأحيلت المتهمة إلى لجنة طبية نفسية للتأكد من سلامتها العقلية، وجاء التقرير ليؤكد مسؤوليتها الكاملة عن تصرفاتها، ما دفع النيابة العامة للمطالبة بإنزال أقصى العقوبات بحقها، باعتبار أن الفعل يدخل في نطاق القتل العمد مع سبق الإصرار.