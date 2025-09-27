قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
ليفربول في اختبار صعب أمام كريستال بالاس لمواصلة انطلاقته المثالية في البريميرليج
محافظات

طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل

ابراهيم جادالله

في مشهد صادم هزّ مواقع التواصل الاجتماعي، تحول لهو طفل بريء إلى رقص على حافة الموت في مدينة الغردقة، مما أثار عاصفة من الجدل لم تقتصر على إهمال الأسرة، بل طالت أيضًا مسؤولية الشخص الذي وثق الواقعة بالفيديو.

انقسام رقمي حول المسؤولية
 

أشعل مقطع فيديو متداول موجة غضب واسعة، حيث أظهر طفلًا لا يتجاوز عمره العشر سنوات، وهو يلعب بتهور خطير على الحافة الخارجية لشرفة شقة سكنية بالطابق الخامس في منطقة مبارك 5.

الفيديو، الذي التقطه أحد الأجانب المقيمين بالمدينة، انتشر كالنار في الهشيم، وفجر نقاشًا حادًا بين رواد "فيسبوك".

وانصبت غالبية التعليقات الغاضبة على أسرة الطفل، مستنكرة ما وصفته بـ "الإهمال الجسيم" الذي كاد أن يؤدي إلى كارثة مروعة، ومطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن تركه دون أي رقابة.

في المقابل، وجه فريق آخر من المعلقين سهام النقد إلى مصور الفيديو نفسه، معتبرين أن انشغاله بتوثيق اللحظة بدلاً من محاولة تنبيه الطفل أو إخطار أسرته فورًا هو تصرف يفتقر إلى الإنسانية والأخلاق، وأن الأولوية كانت لإنقاذ حياة الصغير وليس لتحقيق مشاهدات.

البحر الأحمر الغردقة محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة

