إصابة 4 عمال بمشروع الرصف في إنقلاب سيارة نقل بأسيوط

أصيب 4 عمال بمشروع الرصف بمحافظة أسيوط اليوم السبت في حادث انقلاب سيارة قلاب وتريلا على الطريق الصحراوي أسيوط ـ المنيا.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير بالطريق المشار إليه، ووجود عدد من المصابين.

إنقلاب سيارة قلاب وتريلا



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انقلاب سيارة قلاب رقم ٢٧٣١ ي ب وتريلا رقم ٣٥٢٧ ي ب على طريق اسيوط المنيا قبل بوابة اسيوط بحوالي ١٠٠ كيلو.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من "احمد.ح.ع" سائق القلاب، و"محمود.د."ميكانيكى، و"عز الدين .ح"عامل،و"عبدالله.م.ص" سائق التريلا

وجميعهم موظفين بمشروع الرصف بمحافظة أسيوط، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام والاصابات سطحية. وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.